Kazancı geri verdi! Yatırımcıyı şoke eden tablo: O eşiğin altında

Kripto para piyasalarında haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi öne çıktı. Bitcoin, ABD ile İran arasındaki artan gerilim ve ateşkes süresinin dolmasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle 75 bin doların altına gerileyerek önceki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

78 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, TSİ 11.30 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybederek 74.801 dolardan işlem gördü.

Bitcoin, geçen hafta ateşkes beklentileri ve deniz taşımacılığı rotalarının yeniden açılabileceği yönündeki iyimserlikle kısa süreliğine 78 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.



TEMKİNLİ DURUŞ GÖRÜLDÜ

Hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarda temkinli bir görünüm oluştu. ABD'nin İran bayraklı bir kargo gemisine el koyması ve Tahran yönetiminin yeni müzakere sürecine mesafeli yaklaşabileceğine dair sinyaller, risk iştahını sınırladı.

ENDİŞELER ARTTI

Küresel petrol sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması da yeniden çatışma ihtimaline yönelik endişeleri artırdı. Artan gerilimle birlikte petrol fiyatları yükselirken, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı gözlendi.



ABD vadeli endeksleri Asya işlemlerinde gerilerken, kripto varlıklar da bu eğilimden etkilendi. Analistler, kısa vadede jeopolitik gelişmeler ile enerji fiyatlarının piyasa yönü üzerinde belirleyici olabileceğine işaret ediyor.



ALTCOİNLERDE SINIRLI DURUŞ

Öte yandan altcoin piyasasında da benzer bir tablo izlendi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 1,3 düşüşle 2.285,63 dolara geriledi.

XRP yüzde 0,4 kayıpla 1,41 dolara inerken, Solana yüzde 0,5 değer kaybetti.

Cardano ve Polygon yatay bir seyir izlerken, meme token'lar arasında Dogecoin de günü büyük ölçüde değişim göstermeden tamamladı.