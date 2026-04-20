Kazancı geri verdi! Yatırımcıyı şoke eden tablo: O eşiğin altında

Bitcoin, ABD-İran gerilimi ve ateşkes süresine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 75 bin doların altına gerileyerek 74.801 dolar seviyesine indi.

Kazancı geri verdi! Yatırımcıyı şoke eden tablo: O eşiğin altında
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kripto para piyasalarında haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi öne çıktı. Bitcoin, ABD ile İran arasındaki artan gerilim ve ateşkes süresinin dolmasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle 75 bin doların altına gerileyerek önceki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Kazancı geri verdi! Yatırımcıyı şoke eden tablo: O eşiğin altında 1

78 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, TSİ 11.30 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybederek 74.801 dolardan işlem gördü.

Bitcoin, geçen hafta ateşkes beklentileri ve deniz taşımacılığı rotalarının yeniden açılabileceği yönündeki iyimserlikle kısa süreliğine 78 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.
Kazancı geri verdi! Yatırımcıyı şoke eden tablo: O eşiğin altında 2

TEMKİNLİ DURUŞ GÖRÜLDÜ

Hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarda temkinli bir görünüm oluştu. ABD'nin İran bayraklı bir kargo gemisine el koyması ve Tahran yönetiminin yeni müzakere sürecine mesafeli yaklaşabileceğine dair sinyaller, risk iştahını sınırladı.

ENDİŞELER ARTTI

Küresel petrol sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması da yeniden çatışma ihtimaline yönelik endişeleri artırdı. Artan gerilimle birlikte petrol fiyatları yükselirken, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı gözlendi.
Kazancı geri verdi! Yatırımcıyı şoke eden tablo: O eşiğin altında 3

ABD vadeli endeksleri Asya işlemlerinde gerilerken, kripto varlıklar da bu eğilimden etkilendi. Analistler, kısa vadede jeopolitik gelişmeler ile enerji fiyatlarının piyasa yönü üzerinde belirleyici olabileceğine işaret ediyor.
Kazancı geri verdi! Yatırımcıyı şoke eden tablo: O eşiğin altında 4

ALTCOİNLERDE SINIRLI DURUŞ

Öte yandan altcoin piyasasında da benzer bir tablo izlendi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 1,3 düşüşle 2.285,63 dolara geriledi.

XRP yüzde 0,4 kayıpla 1,41 dolara inerken, Solana yüzde 0,5 değer kaybetti.

Cardano ve Polygon yatay bir seyir izlerken, meme token'lar arasında Dogecoin de günü büyük ölçüde değişim göstermeden tamamladı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

