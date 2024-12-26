Kripto borsasında neler oluyor?

Binance, blokzincir teknolojisinin bilim ve araştırma gibi alanlara entegre edilmesi hakkında çalışmaları olan Bio Protocol’ü eklediğini duyurarak $BIO’yu 3 Ocak’ta listeleyeceğini açıkladı.

İtibari para ile kripto paralar arasındaki köprüyü sağlayan stabilcoin’lere olan ilgi bitmek bilmiyor. Bu hafta da dev kripto borsaları Binance ve Kraken, gerçek-dünya varlıklarına odaklanan stabilcoin üreticisi Usual’a $10 milyon değerinde yatırım yaptı.

ŞİRKETLERİN KRİPTOYA İLGİSİ ARTIYOR

Odağına ya da portföyüne kripto paraları ekleyen şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor: Uzun süredir adı duyulmayan telekomünikasyon şirketi Nokia, dijital varlık şifrelemesine odaklanan yeni cihazı için patent başvurusu yaptı.

Son zamanlarda aldığı büyük yatırımlarla gündeme gelen, Youtube’un potansiyel rakibi Rumble’ın CEO’su, platformda içerik üreticilerine $BTC ile bağış yapılabileceği imasında bulundu.

Başı otoritelerle sürekli belada olan HEX platformunun kurucusu Richard Schueler’e bu sefer de İnterpol, “vergi kaçırma ve saldırı” suçlarından kırmızı bülten çıkarttı.

KUZEY KORELİ HACKER'LAR

Geçtiğimiz günlerde günlük hacim rekoru kıran Hyperliquid, “Kuzey Koreli hacker’ların platformda gezindiği” söylentilerinin yayılmasıyla birlikte $250 milyonluk net varlık çıkışına uğradı.

Blokzincir güvenliği şirketi Cyvers’in verilerine göre 2024 yılında yapılan kripto hackleriyle toplamda $2.3 milyarlık varlık çalındı! Bu miktarın en büyük payının da $308 milyonluk $BTC hırsızlıklarıyla Kuzey Koreli hackerlar olduğu düşünülünce kullanıcılar korkmakta haklı gibi görünüyor.

GÖKSEL AŞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Geçen sene yaşadığı $100 milyonluk hack’ten sonra adına açılan davalardan bir türlü başını kaldıramayan Atomic Wallet, Malezya’da da “kayıtsız bir şekilde takas hizmeti vermek” sebebiyle tamamen yasaklandı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Finans Başkanı Göksel Aşan, “Kripto paralara karşı olmadığını ancak finansal sistemde de hiçbir karşılıkları olmadığını, kripto varlıkların sistemin bir çeşit virüsü olduğunu” belirttiği açıklamalarda bulundu.

Telegram, yakın zamanda CEO’sunun Fransa hükümeti tarafından gözaltına alınmasıyla geçirdiği zorlayıcı son çeyreğe rağmen yılı karlı bir şekilde kapattı! $1 milyar gelir açıklayan şirketin elinde $500 milyon da nakit bulunuyor.

Popüler NFT koleksiyonunun yeni tokeni $PENGU, kısa sürede piyasa değerini $2.2 milyarın üzerine çıkararak bir zamanların gözdesi olan Solana memecoin’i $WIF’i geride bırakmayı başardı. ABD Gelir İdaresi (IRS), kripto para staking işlemlerinin vergilendirilebilir olduğunu belirtti.

Analistler, Merkez Bankası Sisteminin (FED), Donald Trump'ın Döviz İstikrar Fonunu kullanarak bir yürütme talebi ile bir ABD Bitcoin Rezervi oluşturmasına engel olamayacağını öne sürüyor.

Gelecek yıl içerisinde ana ağının açılması beklenen MegaETH'in kısa blok zamanlarından ve saniye başına 100,000 işlem kapasitesinden faydalanacak merkeziyetsiz borsa GTE tanıtıldı. GTE, zincirüstü traderlar için geliştirdiği özellikleriyle Binance gibi merkezi borsalarla rekabet edecek.

Kaynak: Fintables