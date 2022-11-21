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Kripto para dünyasında deprem! Yatırımcılar tedirgin... Herkes güvenilir borsa arıyor

21.11.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük ikinci kripto borsasının iflas koruması başvurusunda bulunması, kripto ekosisteminde deprem etkisi yarattı. Krizin kripto piyasalarında yılın başından bu yana yaşanan kaybı 2 trilyon dolar seviyesine çıkardığı tahmin ediliyor. Uzmanlar ise yatırımcıları likidite konusunda şeffaf olan borsalara yönelmeleri konusunda uyardı. 

Kripto para dünyasında deprem! Yatırımcılar tedirgin... Herkes güvenilir borsa arıyor

Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasının likidite krizi sonrasında çöküşü ve iflas koruması başvurusunda bulunması, kripto piyasalarını derinden sarstı. Yaşanan krizin de etkisiyle kripto piyasalarında yılın başından bu yana görülen kaybın yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu tahmin edilirken, yatırımcı duyarlılığı "aşırı korku" seviyesine gerilediği belirtildi. Coinmarketcap verilerine göre kullanıcı dostu dijital varlık alım satım platformu MEXC ise türev işlemlerde üç gün üst üste birinci sırada konumlandı. Borsa ayrıca, günlük 160 milyar dolar günlük işlem hacmine ulaştı. 

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MEXC Mali İşler Müdürü Kevin Yang, "Kripto ekosisteminin yakından tanıdığı ve güvendiği bir ismin sahibi olduğu borsanın iflas koruması başvurusunda bulunması ekosistem paydaşlarının güvenini kırdı. Bu noktada yatırımcılar, güvenle işlem yapabilmek için likidite durumu konusunda şeffaf ve güçlü olan borsalara yönelmeli. Spot, kaldıraçlı ETF ve vadeli işlemlerin üç temel ürünü için MEXC’nin listelediği, piyasa değeri açısından ilk 50 kripto para biriminin likiditesi dünya çapında birinci sırada yer alıyor" dedi.  

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"KRİZ, DOMİNO ETKİSİNİ BERABERİNDE GETİRDİ"

Söz konusu iflas başvurusuna borsanın iştiraki olan 130 kuruluşun da dahil olduğunu hatırlatan Kevin Yang, "Bu süreçte sağlam temelleri olmayan ve borsanın yerel kripto para birimine bağlı olan diğer borsaların da işlemleri durdurduğuna tanıklık ettik. Hatta geçtiğimiz aylarda kurtarma fonu sağlanan bir şirketin de iflas koruması başvurusunda bulunduğunu gördük. Bu kriz bir domino etkisi oluşturdu. Coinmarketcap verilerinde En İyi Kripto Para Türev Borsaları listesinde ikinci sırada konumlanan MEXC olarak, 2,3 trilyon doları aşkın açık pozisyonumuzla ilk üç sıradaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz. MEXC, küresel çapta dört yıldır, 170 ülke ve bölgede 10 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet sunuyor. Dünyanın önde gelen kripto ticaret platformlarından biri olarak spot, ETF, vadeli işlemler ve NFT endeksi gibi pek çok yatırım ürünümüzle daha aktif bir yatırımcı tabanına hitap etmeyi başarıyoruz" diye konuştu.  

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"YÜKSEK TİCARET HACMİ DAHA FAZLA LİKİDİTE ANLAMINA GELİYOR" 

Orta fiyatın 5 baz puanı dahilinde, yaklaşık 100 milyon likidite sunduklarını vurgulayan  Yang, konuya ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: 

"Coinmarketcap verilerine göre MEXC’in 24 saatlik işlem hacimleri son dönemde yüzde 200 arttı. Daha fazla işlem hacmi, daha fazla likidite anlamına geliyor. Kimi borsalarda likidite miktarı 30 milyon, çoğunluğunda ise 10 milyondan az. MEXC Global, Ekim 2021'de Asya'daki En İyi Kripto Para Borsası ödülü kazandı. Kesintisiz ticaret deneyimi ve 7 gün 24 saat erişilebilen küresel destek ekibiyle MEXC, kullanıcılarına 30 saniyede sorularına yanıt alabilme güvencesi sunuyor. Rakiplerine kıyasla daima rekabetçi komisyonlar sunan MEXC, Türkiye'de de tüm spot işlem çiftlerinde 0 piyasa yapıcı ücreti gibi avantajları ve topluluk odaklı kampanyalarıyla öne çıkıyor. MEXC Türkiye, MEXC’nin küreselde sahip olduğu güvenilirliği ve gücü Türkiye’deki kripto ekosistemine ulaştırıyor." (DHA)

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Kripto para yatırım borsa

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