Kripto para için kritik süreç başladı! Bakan Nebati tarihi duyurdu

Vatandaşların kripto varlıklarına güvenli bir şekilde yatırım yapmasına olanak sağlanacak yasa çalışmalar hemen hemen bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de yürütülüyor.

Kripto paraları kabul etmek gibi bir niyetlerinin kesinlikle olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var" demişti. Yakında Meclis gündemine gelmesi beklenen kripto paralarla ilgili yasal düzenlemede alım satıma vergi öngörüldüğü belirtiliyor.

KRİPTO PARALARIN ÖNÜNÜ AÇACAK ADIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Burada kripto paralara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, geçen haftanın başında teknik son çalışmaları yaptıklarını ve ilgili kurumların konuya ilişkin görüşlerini de topladıklarını ifade etti.

"Bundan sonrası Meclisin kendi takvimi içerisinde gündeme gelip, yasalaşacak” diyen Nebati, “Dünyada zaten kripto parayla ilgili henüz oturmuş bir mevzuat düzeni yok. Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık" açıklamasında bulundu.



