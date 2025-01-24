FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto para için Trump'tan ilk hamle! Beklenen oldu, kararnameyi imzaladı

Kripto para için Trump'tan ilk hamle! Beklenen oldu, kararnameyi imzaladı

24.01.2025 07:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin çiçeği burnunda Başkanı Donald Trump'tan kripto para hamlesi geldi. ABD Başkanı Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözünü vermişti.

Kripto para için Trump'tan ilk hamle! Beklenen oldu, kararnameyi imzaladı

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, kripto para piyasasını desteklemeye yönelik önemli bir adım attı.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNE İMZA ATTI

Bu kapsamda Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

2025-01-21T013117Z_1809891290_RC20ECAR157S_RTRMADP_3_USA-TRUMP-INAUGURATION

Söz konusu kararnameye göre, "Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu" olarak adlandırılan grup, dijital varlıklara ilişkin federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmekle ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle görevli olacak.

Ayrıca kararnameyle kurumlara, dijital varlık piyasalarını etkileyen ve iptal edilmesi veya değiştirilmesi gereken düzenlemeler hakkında çalışma grubuna önerilerde bulunmaları talimatı verildi.

KARARNAMEYLE YASAKLANDI

Öte yandan kararnameyle, kurumların Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirmeleri veya çıkarmaları yasaklandı.

btc

'GEZEGENİN KRİPTO BAŞKENTİ' YAPMA SÖZÜ

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözünü vermişti.

Trump birçok kararnameye imza atmıştı! Yargıdan ilk engel geldi, yürütme durduruldu Trump birçok kararnameye imza atmıştı! Yargıdan ilk engel geldi, yürütme durduruldu

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Donald Trump Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kartalkaya faciasında itfaiye ön raporu hazırlandı! Yangın 4. kattaki mutfak ve restoran bölümünden başlamış

Kartalkaya faciasında itfaiye ön raporu hazırlandı! Yangın 4. kattaki mutfak ve restoran bölümünden başlamış

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızlarına sert eleştiriler: "Ne oldu sana? Böyle oynamamalı!"

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızlarına sert eleştiriler: "Ne oldu sana? Böyle oynamamalı!"

Gram altında 3 bin 800 TL için tarih verdi

Gram altında 3 bin 800 TL için tarih verdi

İddiaların ortasındaki RoyalCert'in YK Başkanı'nın geçmiş söylemleri ortaya çıktı!

İddiaların ortasındaki RoyalCert'in YK Başkanı'nın geçmiş söylemleri ortaya çıktı!

Kredi almayı bekleyenler için 'Daha uygun olur' deyip tarih verdi!

Kredi almayı bekleyenler için 'Daha uygun olur' deyip tarih verdi!

'Dükkan küçük ama hepsi fabrika gibi' 15 ülkeye satıyorlar!

'Dükkan küçük ama hepsi fabrika gibi' 15 ülkeye satıyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.