Kripto para madenciliğine ilgi bilgisayar parçalarının fiyatını artırdı

Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kripto para üretimiyle ilgilenen kullanıcıların yaptıkları işlemlere "kripto para madenciliği" denildiğini ifade etti.

Üreticinin bilgisayar donanım ve grafik kartlarının gücünün, elde ettiği kara yansıdığını anlatan Eraslan, "Dijital madencilikte madenciler kendi bloklarını oluşturarak, oluşturdukları bloklardan kar sağlamaktadır. Her bir madenci yeni bir blok üretmekte, bu blokların üretimi de şifreli aktarım işlemlerinin doğrulanması ile gerçekleşmektedir." dedi.

Eraslan, şunları kaydetti:

"Blokların içerisinde zincire ait para birimleri yer almaktadır. Dijital para biriminin ağındaki madencilerin daha güçlü sistemlere sahip olması o para birimini daha güvenilir hale getirmektedir. Bu sebeple madencilik ile ilgilenen kullanıcılar daha iyi özelliklere sahip ana kartlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun sebebi ise daha yüksek işlem gücü sağlayarak hesaplama işlemlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Dijital paraların ve dijital madenciliğin günümüzde popülerliğinin artmasıyla daha iyi teknik ekipmanlara olan yönelim artmış, arz-talep çerçevesi içerisinde bilgisayar donanımlarının fiyatlarında bir artış gözlenmiştir."