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Kripto para madenciliğine ilgi bilgisayar parçalarının fiyatını artırdı

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 24.02.2021 14:06 | Son Güncelleme

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan, kripto para madenciliğine ilginin bilgisayar parçası fiyatlarını artırdığını söyledi.

Kripto para madenciliğine ilgi bilgisayar parçalarının fiyatını artırdı

Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kripto para üretimiyle ilgilenen kullanıcıların yaptıkları işlemlere "kripto para madenciliği" denildiğini ifade etti.

Üreticinin bilgisayar donanım ve grafik kartlarının gücünün, elde ettiği kara yansıdığını anlatan Eraslan, "Dijital madencilikte madenciler kendi bloklarını oluşturarak, oluşturdukları bloklardan kar sağlamaktadır. Her bir madenci yeni bir blok üretmekte, bu blokların üretimi de şifreli aktarım işlemlerinin doğrulanması ile gerçekleşmektedir." dedi.

Eraslan, şunları kaydetti:

"Blokların içerisinde zincire ait para birimleri yer almaktadır. Dijital para biriminin ağındaki madencilerin daha güçlü sistemlere sahip olması o para birimini daha güvenilir hale getirmektedir. Bu sebeple madencilik ile ilgilenen kullanıcılar daha iyi özelliklere sahip ana kartlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun sebebi ise daha yüksek işlem gücü sağlayarak hesaplama işlemlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Dijital paraların ve dijital madenciliğin günümüzde popülerliğinin artmasıyla daha iyi teknik ekipmanlara olan yönelim artmış, arz-talep çerçevesi içerisinde bilgisayar donanımlarının fiyatlarında bir artış gözlenmiştir."

FİYATLARDA YÜZDE 70'E VARAN ARTIŞ OLDU

Edirne'de bilgisayar parçası satan esnaf Şuayp Bulur da kripto para üretimindeki donanımların bazılarının fiyatında yüzde 70'e varan artış olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl sonbahardan bu yana artışın meydana geldiğini aktaran Bulur, "Bu dönemde üreticilerden kaynaklı bir artış var. Talep de çok fazla. Piyasaya arz edilemediği için coin madenciliği malzemelerinin hepsi artmış oldu. Coin üretiminde en pahalı olan donanım ekran kartı. 2-3 bin lira aralığında olan bir kar, piyasada 5-6 bin lira aralığına doğru yürüyor." diye konuştu.

Özellikle ekran kartı piyasasında arz ve talep noktasında sıkıntı yaşandığına işaret eden Bulur, ekran kartının yanı sıra ana kart, güç üniteleri fiyatında da artış olduğunu belirtti.

(AA)

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