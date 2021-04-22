Kripto para mağdurlarına "mutlaka suç duyurusunda bulunun" çağrısı

Dülger'in yaptığı açıklamada, kripto para borsalarında gerçekleşen dolandırıcılıkların kripto parayla bir ilgisi olmadığını aktararak, "Bu daha önce de defalarca yaşandı. Yatırımcılar, 'size araba, ev, hisse senedi alacağım' diye güvendikleri insanlara paralarını gönderdiler. Bu insanlar da bir şeyler aldı sattı ama para büyük bir hacme ulaşınca paraları alıp kaçtılar. Burada metanın ne olduğu önemli değil." diye konuştu.

"YATIRIMCILAR SOĞUK CÜZDAN KULLANIRSA HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMAZ"

Kripto varlıkların şifresi kimdeyse o kişilerin bu varlıkları rahatlıkla nakde çevirebileceğini dile getiren Dülger, şunları kaydetti:

"Nasıl kripto para alım satım yapılacak' diye sorulabilir. Eğer siz bu konuda çok bilinçli değilseniz aracı kurumlara ihtiyacınız var. Hisse senedi almak isteseniz, gidip herhangi bir yerden hisse senedi alamazsınız. O hisse senedi alışverişinin hizmetini veren şirketler ciddi regülasyonlara tabidir ve ciddi zararlara karşı teminatları vardır. Kripto para alım satımı yaptıran şirketler bir anda ortaya çıktılar ve çok fazla işlem hacmine ulaştılar ancak normal bir şirketten hiçbir farkları yok. Denetim konusunda eksiklikler var, kripto para borsaları ciddi regülasyonlara tabi olmalı.