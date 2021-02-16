Kripto para Ripple (XRP): Ripple nedir, nasıl alınır? Ripple'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

Ripple, internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Kripto para Ripple nedir sorusu analistlerin ve stratejistlerin Twitter hesaplarından paylaşım yapmalarının Ripple (XRP) yatrımının nasıl ve nereden yapılacağı konuşuluyor. Analistlerin dava süreci ile yorumlar yaptığı Ripple'ın piyasa değeri hareketlenince, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Ripple nereden ve nasıl alınır araştırmasına başladı. Peki Ripple'a yatırım yapma işlemi nasıl olur? Ripple al-sat nasıl yapılır? RIPPLE (XRP) NEDİR? 2012 yılında ABD merkezli Ripple Labs tarafından geliştirilmiş sistemde Dolar ve Türk Lirası gibi fiyat para birimlerinin yanı sıra, Bitcoin ve Litecoin gibi kripto para türünden ödemelerle diğer emtiaları ve değer birimlerini destekler. Ripple; dijital varlık borsalarının, ödeme sağlayıcılarının, bankaların ve şirketlerin blokzincir teknoloji ile daha güvenli çok düşük ücretli her boyutta, küresel çapta değer ve para göndermeyi hedeflemektedir. RIPPLE (XRP) ETİMOLOJİSİ Dijital varlık gönderimini blokzincir üzerinde XRP 30 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Kasım 2020'de kripto paralar sıralamasında ilk 4'ün içine girmeyi başaran Ripple (XRP) şirketi 40'tan fazla ülke ve 300'den fazla finansal kuruluşa hizmet vermektedir.

Ripple (XRP) davası tarihi 2021... Kripto para Ripple davasının konusu nedir? Ripple davayı kazanırsa ne olur? KRİPTO PARA NEDİR? Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.

Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz. ALTCOIN NEDİR? Ripple en fazla tercih edilen altcoinlerden birisidir. Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerine altcoin denir. Örneğin; etherum ve dogecoin gibi kripto paralar altcoin olarak geçer. Altcoinlerin adı madeni para anlamına gelen "coin" ile birleşerek kısaltma oluşturur. RIPPLE (XRP) HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR? Ripple nasıl alınır sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Ripple (XRP) miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Ripple (XRP) hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Ripple (XRP) nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Ripple (XRP) al- sat nasıl yapılır?

RIPPLE AL- SAT YAPARKEN YATIRIM ARACI KOMİSYON ALINIR MI? Kripto para borsasına yeni başlayacaklara yatırım araçlarını kullandıkları takdirde az miktarda olsa komisyon aldıklarını belirtelim. Yatırım araçlarının birçoğu yatırım yapacağınız kripto paranın yüzde 'i oranında komisyon alır. Bu oran farklı yatırım araçlarına göre değişebilir. Örneğin, 100 TL'ye XRP aldığınızda yatırım aracı sizden 1 TL komisyon bedeli alacaktır. Kripto para borsasına ilk kez girenlerin yatırım yapmadan önce mutlaka yatırım araçlarının 2021 güncel komisyon oranlarını incelemelerini öneririz. RIPPLE FİYATI YATIRIM ARAÇLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR Ripple fiyatı bazı yatırım araçlarında farklılık gösterebilir. Bu durum yatırımcıları bazen yanıltabilir. Kripto para borsasında benzer durumlar oluşabilir. Kripto para transfer edilebilen, takas yapılabilen ve dijital cüzdanlarda saklanabilen bir para olduğu için sadece sahip olduğu kişinin insiyatifine bağlı olarak fiyatlanır ve yer değiştirir. RIPPLE (XRP) NASIL ALINIR, NASIL YATIRIM YAPILIR? Yukarıda belirttiğimiz gibi yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Ripple (XRP) alabilirsiniz. Ripple (XRP) al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar Ripple (XRP) alıp bekleyebilirsiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında Ripple (XRP)'de satın alabilirsiniz. Örneğin, Ripple (XRP) 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.