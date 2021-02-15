Ripple (XRP) davası tarihi 2021... Kripto para Ripple davasının konusu nedir? Ripple davayı kazanırsa ne olur?

Ripple (XRP) davası son durum... ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. Dava dilekçesinde SEC'in Ripple’ın şirketin işlerini finanse etmek için sermaye topladığı iddiası kirpto para borsasındaki yatırımcıları şaşırttı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında 22 Şubat tarihinde görülecek davanın sonrasında Ripple şirketi davayı kazanırsa ne olur sorusu gündem oldu. Peki, Ripple davası ne zaman, saat kaçta?

BITCOIN BORSASI RIPPLE'I (XRP) MERAK EDİYOR!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.