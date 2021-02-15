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Ripple (XRP) davası tarihi 2021... Kripto para Ripple davasının konusu nedir? Ripple davayı kazanırsa ne olur?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 15.02.2021 16:23 | Son Güncelleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı basın açıklamasında kripto para borsasında yer alan ve Ripple (XRP) üreten Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından analistler Ripple'ın nasıl bir yön izleyeceğini tartışırken, kripto para borsasında yatırımcılar Ripple'ın (XRP) davası hangi gün ve saat kaçta merak ediyor. İşte hesabında yüklü miktarda XRP bulunduran, şirketin eski ortağı JED McCaleb'in hakkında detaylar...

Ripple (XRP) davası tarihi 2021... Kripto para Ripple davasının konusu nedir? Ripple davayı kazanırsa ne olur?

Ripple (XRP) davası son durum... ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. Dava dilekçesinde SEC'in Ripple’ın şirketin işlerini finanse etmek için sermaye topladığı iddiası kirpto para borsasındaki yatırımcıları şaşırttı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında 22 Şubat tarihinde görülecek davanın sonrasında Ripple şirketi davayı kazanırsa ne olur sorusu gündem oldu. Peki, Ripple davası ne zaman, saat kaçta?

BITCOIN BORSASI RIPPLE'I (XRP) MERAK EDİYOR!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.

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RIPPLE DAVAYI KAYBEDERSE YA DA KAZANIRSA FİYATLAR NE OLUR?

Kripto para borsasında Bitcoin ve Ethereum'un ardından en fazla ilgi gören kripto para birimi olan XRP davasıyla gündeme tekrar geldi. Bu süreçte ilk 10'da yer alan XRP eski günlerine tekrar dönerek ilk 5'e tekrar yerleşti. Analistler bu süreçte XRP için olumlu yorumlar yaparken bazı uzmanlardan olumsuz yorumda geldi. Ripple şirketi davayı kazanırsa nasıl bir yön izleneceği merak konusu oldu. Kripto para platformu olan Bitstamp, Twitter'da yaptığı paylaşımda ABD'de bulunan müşterileri için XRP işlemlerini ve mevduatlarını 8 Ocak 2021'de stop koyacağını açıklamıştı. Bitstamp'in ardından ABD'de Bitwise ve Hong Kong'da OSL de XRP işlemlerini durduruyor.

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki açtığı davanın ilk duruşma tarihi açıklandı. Yapılan açıklamalara göre davanın tarafları 22 Şubat’ta hakim karşısında olacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Bu süreçte Ripple'ın eski çalışanlarından JED McCaleb'ın elinde ne kadar Ripple (XRP) olduğu araştırılıyor. Ripple yatırımcıları JED McCaleb'ın elindeki XRP'nin tamamı bitti mi merakla açıklama bekliyor.

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JED MCCALEB RIPPLE'LARINI SATTI MI?

Ripple yatırımcılarının başta Twitter ve Youtube olmak üzere bir çok sosyal ağda önemli bir iddia ortaya atıyorlar. Ripple şirketinde çalıştığı sürede yüklü miktarda XRP'si olduğu düşünülen JED McCaleb'ın düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı öngörülüyor. İddiaya göre Ripple ile anlaşması gereği JED McCaleb'ın yaptığı satışlar, Ripple fiyatlarını düşürüyor.

Ripple ile yollarını ayıran JED McCaleb, Ripple'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu

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