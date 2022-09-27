Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Dünyanın en büyük kripto para birimi, şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 6,80 artışla 20167,85 seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatı da yüzde 7 civarında artarak 1389,75 dolar seviyelerine yükseldi.

ANALSİTLER NE DİYOR?

Analistler, kriptoparaların küresel merkez bankalarının para poitikalarını takip etmeye devam ettiklerini ve ABD hisse senedi piyasaları ile yüksek korelasyon içinde hareket ettiklerini belirtiyorlar.

Dolar Endeksi'nin seyrinin belirleyici olduğunu ifade eden analistler, Dolar Endeksi'nin tepe noktalarına yaklaştığı değerlendirmelerinin bitcoine alım gelmesinin arkasındaki faktörlerden olduğunu da vurguladılar.

