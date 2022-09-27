FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

27.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel hisse senedi ve değerli metal fiyatlarında görülen toparlanma kripto paralara, özellikle Bitcoin'e de yansdı. Bitcoin fiyatı bugün 20 bin dolar seviyesini geçerek son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Dünyanın en büyük kripto para birimi, şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 6,80 artışla 20167,85 seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatı da yüzde 7 civarında artarak 1389,75 dolar seviyelerine yükseldi.

ANALSİTLER NE DİYOR?

Analistler, kriptoparaların küresel merkez bankalarının para poitikalarını takip etmeye devam ettiklerini ve ABD hisse senedi piyasaları ile yüksek korelasyon içinde hareket ettiklerini belirtiyorlar.

Dolar Endeksi'nin seyrinin belirleyici olduğunu ifade eden analistler, Dolar Endeksi'nin tepe noktalarına yaklaştığı değerlendirmelerinin bitcoine alım gelmesinin arkasındaki faktörlerden olduğunu da vurguladılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kripto paralar sert çakıldı! BTC, ETH, ADA...Kripto paralar sert çakıldı! BTC, ETH, ADA...
EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurduEYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu
Akaryakıt indirimi için kritik günler…Akaryakıt indirimi için kritik günler…
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilik sistemi değişiyor!

Emeklilik sistemi değişiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.