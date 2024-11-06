FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 06:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki seçimler hem siyasi hem ekonomi çevrelerince yakından takip ediliyor. 270 delegeye ulaşan ismin kazacağı seçimi her hareketiyle olay yaratan Donald Trump önde götürüyor. Kamala Harris'i geride bırakan Trump'ın seçim öncesi açıklamaları kripto paralarda hareketlilik yarattı. Bitcoin tarihinde ilk kez 75 bin doların üzerine çıktı.

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

AA-20241106-36115902-36115898-ABDDE_BASKANLIK_SECIMLERI_ICIN_OY_KULLANMA_ISLEMLERI_DEVAM_EDIYOR

SONUÇLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

AA-20241106-36116216-36116208-ABDDE_BASKANLIK_SECIMLERI_ICIN_OY_KULLANMA_ISLEMLERI_DEVAM_EDIYOR

Buna göre, ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 210, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 112 delege elde etti.

TRUMP'IN OYUYLA BERABER ARTTI

Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş dikkati çekti.

iStock-1201823658

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Donald Trump rekor
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken ABD'den çarpıcı karar! Sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak: "30 dakika içinde herhangi bir yeri vurabilir"

Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken ABD'den çarpıcı karar! Sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak: "30 dakika içinde herhangi bir yeri vurabilir"

Engelli araç (ÖTV'siz) limiti belli oldu!

Engelli araç (ÖTV'siz) limiti belli oldu!

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklaması sonrası BofA'dan değerlendirme

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklaması sonrası BofA'dan değerlendirme

ABD seçimleri piyasaları olumlu etkiledi! ABD borsaları ve kripto paralar yükselişe geçti

ABD seçimleri piyasaları olumlu etkiledi! ABD borsaları ve kripto paralar yükselişe geçti

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.