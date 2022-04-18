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Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı! Korkutan açıklama geldi: 30 bin dolar...

18.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin (BTC) ve kripto paralar ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Lider kripto para birimi sert bir düşüş yaşayarak 38 bin dolar seviyelerine geriledi. Türkiye'de de büyük bir yatırımcı kitlesine sahip kripto para için, "Bitcoin bugün ne kadar? Ne zaman yükselecek? Neden düştü?" soruları araştırılırken uzmanlardan kritik bir değerlendirme geldi. İşte piyasalarda Bitcoin ve Ethereum için son dakika gelişmeleri ve güncel rakamlar…

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı! Korkutan açıklama geldi: 30 bin dolar...

Kripto para ve Bitcoin (BTC) fiyatlarında haftanın ilk gününde hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin bugün yüzde 4,5’tan fazla değer kaybederek sert bir düşüş yaşadı. Önde gelen altcoin’ler de yüzde 5 ila 10 arasında değer kaybına uğradı. Bitcoin satış baskısının ortasında 38 bin dolar bandına kadar inerek bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. En büyük kripto para şu sıralar yüzde 3,5 değer kaybederek 39 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4 düşüşle 1,9 trilyona geriledi.

Bitcoin son olarak 28 Mart’ta, 48 bin 234 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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ALTCOINLER DE DÜŞÜŞTE

Piyasadaki sarsıntı, altcoin’leri de etkiledi. En büyük altcoin Ethereum ise yüzde 4,7 düşerek 2 bin 902 dolara indi. Avalanche (AVAX), Cardano (ADA) ve Terra (LUNA) son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Decred (DCR), yüzde 28’den fazla artışla en iyi performans göstern kripto paralardan biri oldu.

BITCOIN’DEKİ DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Piyasada bugünkü düşüşün ana sebebinin ABD’de vergi ödemeleri için son güne girilmesi olduğu düşünülüyor. 2021 yılında kripto paralarda 1,4 trilyon dolarlık bir sermaye kazancı oluştu. Bunun tamamı ABD’li yatırımcılara ait olmasa da önemli bir kısmını oluşturdukları aşikâr. Kripto para işlemlerinden kaynaklanan vergilerini ödemeleri gereken ABD vatandaşlarının varlıklarını satıyor olmaları mümkün. Özellikle son günlerdeki satışlarda vergi ödemelerinin önemli bir payı olabilir.

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Öte yandan ABD’de kripto vergileriyle ilgili Google aramaları da bu hafta hızla arttı. Aşağıdaki grafik, “kripto vergileri” anlamın gelen “crypto taxes” teriminin arama trendini gösteriyor. Mart ayının sonlarından bu yana grafikte iki kat artış oldu. ABD’de vergi ödemeleri, çoğunlukla son günlere bırakılıyor. Yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. CNBC’ye göre 27 Mart günü itibari ile kripto para yatırımcılarının yaklaşık yüzde 96’sı beyannamelerini sunmamıştı.

KORKUTAN SENARYO

22V Research analisti John Roque "Bitcoin'deki son düşüşe rağmen teknik göstergeler aşırı satım bölgesine yakın olmadığını gösteriyor. 30 bin dolar seviyesine inebileceği görüşümüzü sürdürüyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.


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