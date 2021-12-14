Kripto paralarda düşüş! 14 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 14 Aralık Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %3,24 seviyesinde değer düşüş meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, son haftalarda düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki 14 Aralık 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

14 ARALIK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

14 Aralık haftanın ikinci günü Bitcoin bugün %3,24'lük bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin şu anda $47.435,0 yani 674.238,63 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 46.338,3 - 47.481,7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $33,97B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%5,18'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.810,91 yani 54.227,37 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %2,52'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,160622 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,155293 - 0,161075 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,05B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %2,47'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,79212 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,155293 - 0,161075 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,05B.

