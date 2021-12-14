FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto paralarda düşüş! 14 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralarda düşüş! 14 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

14.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Aralık haftanın ikinci gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da bugün düşüş meydana geldi. Bitcoin bugün %3,24 seviyesinde değer kaybetti. Peki 14 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda düşüş! 14 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 14 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 14 Aralık Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %3,24 seviyesinde değer düşüş meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, son haftalarda düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki 14 Aralık 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

14 ARALIK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

728xauto (82)

14 Aralık haftanın ikinci günü Bitcoin bugün %3,24'lük bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin şu anda $47.435,0 yani 674.238,63 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 46.338,3 - 47.481,7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $33,97B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ethereum3

%5,18'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.810,91 yani 54.227,37 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %2,52'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,160622 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,155293 - 0,161075 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,05B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

ripple7

Bugün %2,47'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,79212 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,155293 - 0,161075 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,05B.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
İşte kripto paralarda son durum...İşte kripto paralarda son durum...
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Rekor sonrasında gözler Merkez Banksında

Rekor sonrasında gözler Merkez Banksında

Gram altın 1000 TL olur mu?

Gram altın 1000 TL olur mu?

Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.