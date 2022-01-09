Kripto paralarda düşüş! 9 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Ocak Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 9 Ocak Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %0,90 seviyesinde değer düşüşü meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ilk ayında düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki 9 Ocak 2022 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

9 OCAK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

9 Ocak haftanın son günü Bitcoin bugün %3,24'lük bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin şu anda $41.507,3 yani 575.998,48 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 41.396,8 - 42.168,4 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $27,40B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%3,36'lık bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.091,31 yani 42.861,66 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %3,97'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,149801 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,149007 - 0,153004 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $$602,85M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %-2,62'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,74564 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,74082 - 0,75818 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,63B.

