Kripto paralarda son durum | Dogecoin, Bitcoin, Ethereum ve Ripple XRP ne kadar oldu?

Türkiye’deki yerli kripto para borsaları arasında da bir güvensizlik hakim. Özellikle Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in gerçekleştirdiği “büyük vurgun” tüm ülkede halen konuşulan konular arasında yer alıyor. Birçok yatırımcı paralarını bu borsada kaptırırken, binlerce vatandaş da yerli borsalardan yabancı borsalara geçti. ABD Başkanı Joe Biden’in açıklamalarından sonra kripto para borsasının güncel hacminde büyük bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.

Biden, Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.

Kripto para piyasalarına gelen alımlarda, ABD bankacılık devi Goldman Sachs'ın, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da etkili oldu.

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselerek, ilk kez 2.5 trilyon dolar sınırını aştı.