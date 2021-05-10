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Kripto paralarda son durum | Dogecoin, Bitcoin, Ethereum ve Ripple XRP ne kadar oldu?

10.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların son zamanlarda yaşadığı dalgalı seyir, birçok yatırımcıda güven endişesine sebep oluyor. Dogecoin geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ani yükselişle oldukça büyük değer kazanırken, Cumartesi günü teknoloji devi Elon Musk’ın bir programda söyledikleri sebebiyle büyük oranda kan kaybetmişti. Bitcoin ise birkaç haftadır düşüşüne devam ederken, sabah saatlerinde tekrar 60 bin bandını zorladı. Ethereum ise son bir ay içerisindeki yükselişini halen devam ediyor.

Kripto paralarda son durum | Dogecoin, Bitcoin, Ethereum ve Ripple XRP ne kadar oldu?

Türkiye’deki yerli kripto para borsaları arasında da bir güvensizlik hakim. Özellikle Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in gerçekleştirdiği “büyük vurgun” tüm ülkede halen konuşulan konular arasında yer alıyor. Birçok yatırımcı paralarını bu borsada kaptırırken, binlerce vatandaş da yerli borsalardan yabancı borsalara geçti. ABD Başkanı Joe Biden’in açıklamalarından sonra kripto para borsasının güncel hacminde büyük bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.

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Biden, Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.

Kripto para piyasalarına gelen alımlarda, ABD bankacılık devi Goldman Sachs'ın, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da etkili oldu.

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselerek, ilk kez 2.5 trilyon dolar sınırını aştı.

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BİTCOİN NE KADAR?

Son 24 saat içinde 56,482.00 ve 59,519.35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.60 artışla 59,140.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 109 milyar dolara yükseldi.

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ETHEREUM NE KADAR?

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 4,067.85 dolara kadar yükselerek, 4.0 dolar sınırını aştıktan sonra, son 24 saatte yüzde 4.79 artışla 4,036.78 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.79 ve birimin piyasa hacmi de 469 milyar dolar düzeyindeydi.

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DOGECOİN NE KADAR?

Elon Musk’ın konuşmalarından sonra resmen çakılan DOGE, dün akşam saatlerinden itibaren kendisini toparlamaya başladı. Elon Musk’ın konuşmalarından önce 0,65 seviyelerinde olan Dogecoin, programdan sonra 0,27 seviyelerine kadar geriledi. Dogecoin, şu an için $0,5142 seviyesinde işlem görüyor.

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RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne $1,5310 ile başlayan Ripple, saat 12:21 itibarıyla %3,13 artışla $1,5949 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Joe Biden Ethereum Kripto para
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