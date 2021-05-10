Kripto paralarda son durum | Dogecoin, Bitcoin, Ethereum ve Ripple XRP ne kadar oldu?

Türkiye’deki yerli kripto para borsaları arasında da bir güvensizlik hakim. Özellikle Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in gerçekleştirdiği “büyük vurgun” tüm ülkede halen konuşulan konular arasında yer alıyor. Birçok yatırımcı paralarını bu borsada kaptırırken, binlerce vatandaş da yerli borsalardan yabancı borsalara geçti. ABD Başkanı Joe Biden’in açıklamalarından sonra kripto para borsasının güncel hacminde büyük bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.
Biden, Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.
Kripto para piyasalarına gelen alımlarda, ABD bankacılık devi Goldman Sachs'ın, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da etkili oldu.
Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselerek, ilk kez 2.5 trilyon dolar sınırını aştı.
Son 24 saat içinde 56,482.00 ve 59,519.35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.60 artışla 59,140.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 109 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 4,067.85 dolara kadar yükselerek, 4.0 dolar sınırını aştıktan sonra, son 24 saatte yüzde 4.79 artışla 4,036.78 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.79 ve birimin piyasa hacmi de 469 milyar dolar düzeyindeydi.
Elon Musk’ın konuşmalarından sonra resmen çakılan DOGE, dün akşam saatlerinden itibaren kendisini toparlamaya başladı. Elon Musk’ın konuşmalarından önce 0,65 seviyelerinde olan Dogecoin, programdan sonra 0,27 seviyelerine kadar geriledi. Dogecoin, şu an için $0,5142 seviyesinde işlem görüyor.
Güne $1,5310 ile başlayan Ripple, saat 12:21 itibarıyla %3,13 artışla $1,5949 seviyesinde bulunuyor.
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