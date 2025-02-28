Kripto yatırımcısına 'vergi' şoku! Yüzde 27'lik dev kayıptan sonra bu da oldu... Maliye'den binlerce kişiye uyarı gitti

Parasını değer kazanmasını isteyenler altına, dövize, gümüşe yönelirken son dönemde hızlı kazandıran kripto piyasası ise yatırımcının gözbebeği haline gelmişti. Ancak, yüzde 27'lik dev kayıp ile yatırımcısının hüsrana uğratan Bitcoin'in ardından sistemsel bir hata da kripto yatırımcısının ikinci bir hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

OTOMATİK MESAJ ALDILAR

kripto borsası yatırımcılarının yapmış oldukları EFT işlemlerindeki hatalı bildirim nedeniyle kira vergisi geldi. Bazı kripto işlemi yapan kurumlarının müşteri hesaplarına EFT yaparken bunu 'kira' olarak göstermesi Maliye'den otomatik SMS almalarına neden oldu.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HEMEN MESAJ ATTI

Kripto para borsalarının banka hesaplarına yapılan ödemeyi kira verisi olarak belirtince Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara kira vergisini ödemesi için uyarılar göndermeye başladı. Kripto borsadan bankalara para çeken vatandaşlardan kira gelirleri olması nedeniyle kira vergisi ödenmesi istedi.

Bazı kripto para kullanıcılarına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "Konut kira geliriniz tespit edilmiştir" şeklinde şu şekilde uyarılar gitti:





10 BİN KİŞİYE BU UYARI GİTTİ

Habertürk'ten Rahim Ak'ın ulaştığı Maliye ve Hazine Bakanlığı yetkilileri ise, kripto para borsasının hatası nedeniyle gerçekleşen bu uyarıyı gerçek kira geliri olmayanların dikkate almaması gerektiğini bildirdi. Maliye’nin yaklaşık 10 bin kişiye ise uyarı gönderdiği öğrenildi.

Kimi kripto borsası yatırımcıları dijital.gib.gov.tr/portal adresi üzerinden bu hatalı işleme itiraz edilebildiğini belirtti. Söz konusu site üzerinde Hazır Beyan bölümüne girilerek işlemlerde 'Açıklama Yapmak İstiyorum' kısmına ilgili yıl ile ilgili 'Kira Ödemeleri' ile ilgili açıklamalar sayfasında itirazların yapıldığı ifade ediliyor.