KYSR Token'ın arzı başladı! KYSR Token nereden alınır?

Türkiye’nin Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 8 Ekim Cuma günü saat 13.00 itibarıyla KYSR Token ön satışını başlattığını açıkladı. ExenPay iş birliği ile üretilen ve serbest piyasada fiyatlanacak KYSR Taraftar Tokenlerin ön satış süreci, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

“FUTBOL VE KRİPTO VARLIKLARI BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Arzlarla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Kayserispor ile KYSR Token’ı listelemekten mutluyuz. Bitexen olarak Kayserispor taraftarlarının ve Kayserispor Kulübünün taraftar token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Toplam arzı 13 milyon 800 bin olan KYSR ile taraftarlar kulübüne duydukları aidiyet duygusunu pekiştirecek ve kripto dünyasına kulüplerini destekleyerek adım atmış olacaklar. Bitexen olarak Türk futbolunun teknolojik alanda yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(DHA)



