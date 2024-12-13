Mexc, Bitmart, Coinex, Bitmex, Poloniex kapanıyor mu? Erişim engeli için SPK harekete geçti... İşte tehlikedeki kripto para sitelerinin listesi

Kripto para borsalarıyla ilgili sitelere erişim engeli geliyor. Mexc, Coinex, Bitmart, Poloniex gibi bilinen kripto borsa platformları için harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

MİLYONLARCA AKTİF KRİPTO KULLANICISI VAR

Söz konusu siteler arasında Mexc, Bitmart, Coinex, Bitmex, Poloniex gibi dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı olan bilinen kripto para platformları da var.

LİSANS VE İZİNLERİ ALMALARI GEREKİYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre; SPK'nın söz konusu kripto para platformlarını engelleme kararını dayandırdığı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik hizmet sunan veya bu kişileri hedef almak amacıyla Türkçe dil desteği, reklam, pazarlama ve benzeri faaliyetleri yürüten yurt dışı merkezli platformların yasal bir zeminde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor.

Bu madde, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli standartları sağlamasını amaçlıyor. Bu standartlar arasında platformların Türkiye’deki düzenleyici kurumlara gerekli başvuruları yapması, uygun lisans ve izinlere sahip olması, kullanıcı varlıklarının korunması adına gereken tedbirleri alması ve gerekli raporlama ile denetim mekanizmalarına uyum sağlaması yer alıyor.

HANGİ KRİPTO BORSA SİTELERİ TEHLİKEDE?

İşte SPK'tarafından engelleme kararı alınan kripto para ve foreks siteleri listesi:

-lionfunded.com

-app.lionfunded.com

-brightfunded.com

-help.brightfunded.com

-bemfunding.com

-checkout.bemfunding.com

-dashboard.bemfunding.com

-bitmart.com

-bitmex.com

-phemex.com

-orangex.com

-dex-trade.com

-mexc.com

-bydfi.com

-htx.com

-coinw.com

-woox.io

-coinex.com

-bitunix.com

-btse.com

-deribit.com

-bitcastle.io

-tapbit.com

-hotcoin.com

-biconomy.com

-bitrue.com

-latoken.com

-slex.io

-blofin.com

-digifinex.ca

-p2pb2b.com

-fameex.com

-darkex.com

-otc.darkex.com

-futures.darkex.com

-exchange.pointpay.io

-c-patex.com

-exmo.com

-bitstorage.finance

-kanga.exchange

-kinesis.money

-kms.kinesis.money

-cex.bitcoin.me

-id.bitcoin.me

-bit.com

-nominex.io

-changelly.com

-btc-alpha.com

-globe.exchange

-btcc.com

-exchange.bitsten.com

-secondbtc.com

-tidex.com

-remitano.com

-changenow.io

-stormgain.com

-poloniex.com

-yobit

-cube.exchange

-hitbtc.com

-kcex.com

-coinsate.com

-miraclecash.com

-tokenfon.com.tr

-pozitifkripto.com

-test.yuex.com

-wofdex.com

-forexurkey.vip

-forexurkey.shop

-markuptrade.com

-panel.markuptrade.com

-tr.aglobaltrade.com

-expressglobalmarkets.com

-expressmarketsacc.com

-alphafinancemarket.co

-client.alphafinancemarket.co

-igmenkul-degerler.com

-webtrader.pro-globaltrader.net

-mobile.pro-globaltrader.net

-acc.yatirimcigiris.net

-jm-markets.com

-hedefli.forexasistaniniz.com

-xmtrmarket.direct

-hf-turk.com

-my.hf-turk.com

-register.hf-turk.com

-olivemarkets243.com

-my.olivemarkets243.com

-persyatirim37.com

-sca.persyatirim37.com

-wt.persyatirim38.com

-rehber-fx.me

-wolf-markets16.com

-sca.wolf-markets16.com

-wt.wolf-markets16.com

-alcmenkul3.com

-web29.alcglobaltrader.com

-merkurcapital16.com

-sca.merkurcapital16.com

-asmenkuldegerler8.com

-tr5.kataryatirim.com

-client5.kataryatirim.net

-klasfx238.com

-hesabim.klasfx238.com

-nova-markets4.com

-sca.nova-markets4.com

-proinvestline11.net

-wt.siruscapital31.com