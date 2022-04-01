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Mining ekran kartına zarar verir mi? Mining (kripto madenciliği) ekran kartı performansını düşürür mü?

01.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum madenciliğinin yanı sıra gelişen blockchain teknolojisi ile birlikte altcoin madenciliği yapan kişi sayısını da artırdı. Tabii coin üretmek için sağlanması gereken bazı teknolojik altyapı koşulları bulunuyor. Ekran kartı da bu donanımlardan bir tanesi. Peki, mining ekran kartına zarar verir mi?

Mining ekran kartına zarar verir mi? Mining (kripto madenciliği) ekran kartı performansını düşürür mü?

İçindekiler

  • Mining Ekran Kartı Performansını Düşürür mü?
  • Mining Yapılmış Ekran Kartı Nasıl Anlaşılır?
  • Ekran Kartının Ömrü Ne Kadar?

Son yıllarda oldukça değerlenen kripto paralar, fazla kazandıran yatırım araçları olmaları sebebiyle de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Aynı zamanda kripto para madenciliği de oldukça revaçta ve hatta bir meslek grubu haline gelmiş durumda. Kullanıcıların çoğu evlerindeki bilgisayarlar ile madencilik yani mining faaliyetleri yürütüyorlar.

Mining Ekran Kartı Performansını Düşürür mü?

Kripto para madenciliği yapmanın birden fazla yöntemi bulunur. Maliyet, zorluk ve karlılık açısından bu yöntemler farklılık gösterir. Bu yöntemlerden biri ekran kartı işlemcilerini kullanarak mining yapmaktır. Ekran kartı işlemcilerine GPU yani Grafik İşlemci Birimi denilir. Bu yöntemde ekran kartlarının işlemcileri aracılığıyla hesaplama yapılır ve işlemler doğrulanır. Ekran kartları mining için geliştirilmemiş olsalar da bu işlem için oldukça elverişlidirler. Bilgisayara yerleşik haldeki ekran kartları donanımları ve yapıları gereği aslında madencilik işlemlerinin gerekliliklerini karşılamakta zorluk çekebilirler. Bu işlemleri gerçekleştirmek için özel nitelikteki ekran kartlarına ihtiyaç duyulabilir.

Kripto para madenciliği yapmak için sadece bilgisayar işlemci gücü kullanılacaksa ekran kartı ve bazı diğer parçalar zarar görebilir. Çünkü madencilik işlemi yapabilmek için işlemci normalden çok çalışır ve dolayısıyla da aşırı ısınma gerçekleşir. Bu aşırı ısınma, parçaların zarar görmesine neden olabilir. Genellikle grafikler ve oyun görselleri için tercih edilen ekran kartlarına, kripto para madenciliğinin artması sebebiyle ilgi oldukça arttı. Bu durum teknoloji dünyasında stok sıkıntısı yaşanmasına da sebep oluyor.

Ekran kartı piyasasının içinde yer alan isimlerden bazıları madencilik işlemi nedeniyle ekran kartlarının her yıl performans kaybettiğini söylüyor. Tabi bu durum hiç durmadan madencilik işlemi yapılması durumunda geçerli. Eğer dinlenmesine müsaade edilmezse mining yapılan ekran kartının ömrü kısalacaktır. Elbette kripto para ile ilgilenip mining ile uğraşanların bir kısmı da bunun aksine miningin ekran kartına çok da zararı olmadığını söylemektedir.

Mining Yapılmış Ekran Kartı Nasıl Anlaşılır?

Normal kartlar ile madencilik yapılan kartların birbirinden ayırt edilmesi genellikle zor olur. Ancak bunu anlamanın bazı yolları da mevcuttur. Örneğin mining yapılmış ekran kartı olması gerekenden daha çabuk ısınır. Çalışmaya başlayıp başlamaması önemli değildir. İlk açılış anında bile ısısı normalin oldukça üstünde olur.

Peki uzun süre kullanılmış ve mining yapılmış bir ekran kartı alınabilir mi? Cevap hem alınır hem de alınmamalı olacaktır. Çünkü ikinci el ekran kartı alınacaksa oyun oynanmış ya da mining yapılmış olması fark etmeksizin ikisi de aynı riskleri doğuracaktır.

Elektronik parçalarda çoğu zaman sabit bir ömürden bahsedilemez. 3 yıl kullanılmış bir ekran kartı 5 yıl daha kullanılabilirken sıfır alınmış bir kart 1 hafta içerisinde bozulabilir. Bununla birlikte kullanıcı tarafından ekran kartına çok iyi bakılmış olabilir.

İşlerini iyi bilen kripto para madencileri, üretimin yanında tüketime de önem verirler. Tüketimi azaltabilmek için voltaj düşürürler ve bu sayede kazançlarını artırırlar. Bu sebeple de ekran kartına fazla yüklenilmemiş olur.

Ekran Kartının Ömrü Ne Kadar?

Normal kullanımda ve doğru bakıldığında ortalama bir ekran kartının ömrü 7 yıl gibi bir süreye denk geliyor. Ancak teknolojinin gelişmeye devam etmesi sebebiyle performans düşüklüğü yaşanması mümkün.

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