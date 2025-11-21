'Moraller bozuk' Yatırımcıya kötü tablo! Uzman isim açıkladı 'Artık alışın'

Piyasalar için son dakika... ABD tarım dışı istihdam verileri dün beklentilerin üstünde açıklandı. Buna göre, 53 bin olarak beklenen tarım dışı istihdam verileri 119 bin olarak açıklandı. Piyasaların nefesini tutarak takip ettiği tarım dışı istihdam verisi sonra altın tabelası kırmıza dönmüştü.

86 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Fed'in faiz indireceğine dair beklentilerin azalması ile beraber sabah saatlerinde Bitcoin de düşüşe geçti. Yatırımcısını hüsrana uğratan Bitcoin, sert bir düşüş yaşayarak 86 bin doların altına geriledi. Yüzde, %6,97 kayıp yaşayan Bitcoin, bu hafta %8’den fazla değer kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, Nisan'dan bu yana en sert kayıp yaşandı.

Aralık ayında Fed'den faiz indirimi beklentisi de azalması kripto borsasını olumsuz etkiledi. Alt coin Ethereum %7 düşüş kaydetti. Hazırlanan raporlarda ise kripto yatırımcılarının sürekli satış yaptığını gösterdi.

ALTIN HAFTAYI KAYIP İLE KAPATIYOR!

Yatırımcıların gözdesi altının nabzı ise yakından tutuluyor. Tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından altın tabelası kırmıza dönmüştü. Sabah saatlerinde ise gram altın yüzde 1,09'luk bir kayıp ile 5 bin 493 TL'de hareket ediyor. Ons altın ise yüzde 1,27 düşerek 4 bin 25 dolar seviyesinde seyrediyor.

2025'in öne çıkan yatırım aracı gümüş ise kayıp yaşamaya devam ediyor. Gümüşün gram fiyatı, yüzde 2,1'lik bir kayıp yaşıyor. Buna göre, gram gümüş 67,384 TL oldu.

Piyasalar tamamen kırmızıya dönerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube yayınında, piyasalar için önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, yıl sonuna kadar manipülasyonlu olacağını ifade etti ve piyasaların büyük balinalarda olduğunu aktardı.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞLER KALICI OLACAK MI?

Memiş, Kasım ayında Bitcoin tarafındaki geri çekilme ile ilgili şu cümleleri kurdu:



"Bence teknik olarak çok yorumlanamaz. Aynı altın ve gümüş tarafında Ekim ayında birçok başlık, yükseliş nedenlerini sayabiliyorsunuz ama hiçbir başlık bu yükselişleri desteklemiyordu. Ve şu anda Kasım ayında Bitcoin tarafında kripto para piyasındaki hiçbir başlık bu kadar sert düşüşleri desteklemiyor. Ben kesinlikle bir manipülasyon piyasası olduğunu düşünüyorum. Kasım ayında yaşanan bu düşüşlerin kesinlikle bir alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim. Sabırlı olan yatırımcı bugünlerin ucuz olduğunu mutlaka görecek. Ben düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Bugün nakitim olsaydı bir ilave için bir fırsat olarak bunu değerlendirebilirdim."

Elinde doları ve TL'si olanlar için yatırım sıralaması yapan Memiş, ilk sıraya Bitcoin'i koyarak şu cümleleri kurdu:

"Bitcoin'i birinci sıraya koyardım. Altını ikinci sıraya koyardım. Gümüşü üçüncü sıraya koyardım. Yine benim birinciliğim Bitcoin tarafında olurdu"



"3 KADEMEDE POZİSYON KAPATACAĞIZ"

Altın için de değerlendirmede bulunan Memiş, şunları kaydetti:



"Kasım ayı içerisinde üç kez kademeli alım yaptık. Onsuz altın tarafında ise alım daha başlamadık. Yani gram altın tarafında başladık. Ons altında başlamadık. Neden gram altından başladık? Dolar tarafında risk gördüğümüz için dolar güçlü duruyor ve yükselmeye devam eder. Dolar tarafındaki yükseliş beklentimiz gram altına her zaman diri tutular. O yüzden çok riske atmamak için gram altın tarafını kademeli bir şekilde bir an önce bitirmek istiyoruz. Ama ons altın tarafında o beklediğimiz seviyeler daha gelmedi. Ne zaman ki 4 bin dolar seviyesinin altında sarkar yine 3 kademede bakın gram altında 4 kademede pozisyon kapatıyoruz ama ons altında 3 kademede pozisyon kapatacağız"



"MORALLER BOZUK"

Altının ve gümüşün biraz olsun yükselmesi ile panik havasının oluştuğunu kaydeden Memiş, "Yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Buna artık alışın. Bunu ilk aydan beri söylüyorum. Yarın bugün farklı yatırım araçlarında aynı manipülasyonu yapacaklar. Düne kadar altın gümüş yatırımcısı eller havaya herkes coşku içindeydi. Bugün moraller bozuk. Çünkü orada almaman lazımdı. O düşüşler devam edecek"