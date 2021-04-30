Pİ Coin ne zaman çıkacak? Pİ Coin nedir? İşte hakkındaki yorumlar...

Dijital dünyanın gelişmesiyle beraber hayatımıza giren kripto paraların günümüzde büyük ilgi görmesiyle birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar Pİ Coin nedir, Pİ Coin ne zaman çıkacak sorularını merak ediyor. Peki Pİ Coin ne zaman çıkacak, Pİ Coin nedir?

Pİ COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pi Coin 2019 senesinin son çeyreğinde Stanford Üniversitesi’nde öğrenim gören 3 arkadaşın başlattıkları yeni bir kripto para uygulamasıdır. İlk kripto para olan Bitcoin gibi bilgisayar üzerinden değil, cep telefonundan coin madenciliği yapabildiğiniz bir uygulamaya sahiptir. Yapmanız gereken tek şey telefonunuza pi network uygulamasını indirmek ve günde bir kez tıklamanızdır. Bunun yanı sıra network sistem ile sunulan bu coin uygulaması ne kadar çok üye yaparsanız o kadar çok pi coin biriktirmenizi de sağlıyor. Bütün dünyada aynı anda uygulanmaya başlayan pi madenciliği ile 100 binlerce insan pi coin biriktirmeye devam ediyor.

Pİ COİN NEDİR?

Son dönemlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren Pi Coin yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Temel mottoları ise dünyada en fazla kullanılan platform olmak ve üyeler arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmektir. Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılmış olan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile birlikte madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.



