FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Pİ Coin ne zaman çıkacak? Pİ Coin nedir? İşte hakkındaki yorumlar...

Pİ Coin ne zaman çıkacak? Pİ Coin nedir? İşte hakkındaki yorumlar...

30.04.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto paraların günümüzde çokça ilgi çekmesinin ardından vatandaşlar ve yatırımcılar Pİ Coin nedir, Pİ Coin ne zaman çıkacak sorularını araştırmaya başladı. Peki arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında bulunan Pİ Coin ne zaman çıkacak? İşte Pİ Coin yorumları...

Pİ Coin ne zaman çıkacak? Pİ Coin nedir? İşte hakkındaki yorumlar...

Dijital dünyanın gelişmesiyle beraber hayatımıza giren kripto paraların günümüzde büyük ilgi görmesiyle birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar Pİ Coin nedir, Pİ Coin ne zaman çıkacak sorularını merak ediyor. Peki Pİ Coin ne zaman çıkacak, Pİ Coin nedir?

Pİ COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pi Coin 2019 senesinin son çeyreğinde Stanford Üniversitesi’nde öğrenim gören 3 arkadaşın başlattıkları yeni bir kripto para uygulamasıdır. İlk kripto para olan Bitcoin gibi bilgisayar üzerinden değil, cep telefonundan coin madenciliği yapabildiğiniz bir uygulamaya sahiptir. Yapmanız gereken tek şey telefonunuza pi network uygulamasını indirmek ve günde bir kez tıklamanızdır. Bunun yanı sıra network sistem ile sunulan bu coin uygulaması ne kadar çok üye yaparsanız o kadar çok pi coin biriktirmenizi de sağlıyor. Bütün dünyada aynı anda uygulanmaya başlayan pi madenciliği ile 100 binlerce insan pi coin biriktirmeye devam ediyor.

Pİ COİN NEDİR?

Son dönemlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren Pi Coin yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Temel mottoları ise dünyada en fazla kullanılan platform olmak ve üyeler arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmektir. Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılmış olan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile birlikte madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Cardano'da büyük gelişme! Cardano'da büyük gelişme!
İşte memurların zam listesi!İşte memurların zam listesi!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Belediyeden açıklama geldi: Kira alınmayacak!

Belediyeden açıklama geldi: Kira alınmayacak!

Evde üretip internetten satanlar dikkat!

Evde üretip internetten satanlar dikkat!

Ticaret Bakanlığı'ndan çek açıklaması!

Ticaret Bakanlığı'ndan çek açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.