‘Pi coin ne zaman çıkacak?’ sorusunun yanıtı bekleniyor…

Pi Coin'in gelişim döneminde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yapılan güncellemeler ile birlikte madencilik işlemi kişilerin liyakat ve yeteneklerine bağlı olan bir paylaşım modeli olarak geliştiriliyor. Pi Coin, ayrıca elektrik ve internete ihtiyaç duyulmadan kazım yapılabilmesine olanak veriyor.

Pİ COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pi Coin ile ilgili net bir tarih yok. Ancak yakın zamanda çıkması bekleniyor.

Pİ COİN NEDİR?

Son zamanlarda çeşitli platformlarda adını devamlı duyduğumuz Pi Coin, yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Dünyada en çok kullanılan platform olmayı hedefleyen Pi Coin yaratıcıları, diğer kripto paralar arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmeyi istiyor.

Stanford Üniversitesinde yer alan üç girişimci tarafından kullanıma sunulan Pi Coin, Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarıldı. Gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine karşın yaptıkları güncellemeler sayesinde madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olması sağlandı.