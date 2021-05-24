Ünlü ekonomistten kripto para uyarısı: Uzun vadeli yatırımlar için bu seviyeler, uygun giriş seviyeleridir

Toplantının iş dünyası için çok önemli olduğunu dile getiren TÜGİAD Genel Başkan Nilüfer Çevikel, “Ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek, biz iş insanları için hayati önem taşıyor. Alanında uzman isimleri sık sık pandemi nedeniyle dijital ortamlarda üyelerimizle buluşturarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Yatırım araçları da üretim ve tüketim şekilleri gibi çok ciddi bir değişim içerisinde. Avantaj ve dezavantajları ile tüm dünyanın kripto paraları konuştuğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla iş dünyamızın bu alandaki bilgi ihtiyacını gidermeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üyelerimizi bu noktada geleceğe doğru enstrümanlarla taşımak için yeni içerikler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili-Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu Ban da 2030’ların 2040’ların Türkiye’sini inşa edebilmek için durmadan çalıştıklarını kaydederek “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye, zorlu dönemlerden geçen bir ülke. Yabancı sermaye girişinin darbe girişimi sonrasında bile olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi, geçmiş 13 yılda yaptığımız çalışmalardı. Ülkemizde bu güne kadar26 milyon kişi aşılandı. Toplamda en çok aşı yapan 10’uncu ülkeyiz. Eylül’den itibaren yerli aşımız da umarım uygulanmaya başlanır ve bunun ekonomik anlamda da çok olumlu yansımalarını hep birlikte görürüz” dedi.

"UZUN VADELİ YATIRIMLAR İÇİN BU SEVİYELER UYGUN GİRİŞ SEVİYELERİDİR"

Ekonomist Erkin Şahinöz ise sanayideki en büyük problemlerin faiz, kur oynaklığı ve tedarik kısmında yaşanan sıkıntılar olduğunu vurgulayarak “Küresel enflasyon geliyor mu sorusunun cevabı ‘Evet.’ Tarihin en sert küresel enflasyonlarından biri ile karşılaşacağız ama henüz değil, birkaç yıl sonra. Petrol fiyatları jeopolitik risk teşkil etmezse mevcut şartlar altında önümüzdeki 2-3 ay, altında yükseliş beklenmiyor. Büyüme hızımızda yavaşlama var. Daha çok sanayide büyüme kaydediyoruz ve bu, ağırlıklı olarak ihracattan geliyor. Altına yapılacak yatırım, ciddi anlamda kripto paralara kaymış durumda. Aralarında ters korelasyon var, şu an kripto paraların tadı kaçtı. Kriptoların belli kış sezonları vardır, bir düşüş başlar. Kripto, böyle negatif bir ortamdayken eski etki yine yaratılamaz. Bir kırılganlık var.Bunu üzerinden atabilmesi için daha güçlü haberlere ihtiyaç var. O ciddi haberler gelene kadar çalkalanma devam edecek. Uzun vadeli yatırımlar için bu seviyeler, uygun giriş seviyeleridir. Birikimimizin yüzde 5’inden fazlasını koymamalıyız” ifadelerini kullandı.