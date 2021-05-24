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Ünlü ekonomistten kripto para uyarısı: Uzun vadeli yatırımlar için bu seviyeler, uygun giriş seviyeleridir

24.05.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi dünyasında yaşanan güncel gelişmeler, TÜGİAD’ın‘EkonomikGündem Webinar’ın da tartışıldı. TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, “İş dünyamızı doğru enstrümanlarla geleceğe taşımalıyız” dedi.

Ünlü ekonomistten kripto para uyarısı: Uzun vadeli yatırımlar için bu seviyeler, uygun giriş seviyeleridir

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), ‘Ekonomik Gündem’ konulu webinarında kripto parayı tartıştı. Çevrimiçi toplantıda torba yasa dahilindeki af ve yapılandırmalar, kripto varlıklar ve bunların vergilendirilmesiyleilgili kritik bilgiler paylaşıldı. Genel Başkan Nilüfer Çevikel’in yönettiği toplantıda Ekonomist Erkin Şahinöz ve Gazeteci-Yeminli Mâlî Müşavir Nedim Türkmen ile iş insanı Mutlu Alkan, ekonomiye ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Banda, güncel gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantının iş dünyası için çok önemli olduğunu dile getiren TÜGİAD Genel Başkan Nilüfer Çevikel, “Ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek, biz iş insanları için hayati önem taşıyor. Alanında uzman isimleri sık sık pandemi nedeniyle dijital ortamlarda üyelerimizle buluşturarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Yatırım araçları da üretim ve tüketim şekilleri gibi çok ciddi bir değişim içerisinde. Avantaj ve dezavantajları ile tüm dünyanın kripto paraları konuştuğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla iş dünyamızın bu alandaki bilgi ihtiyacını gidermeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üyelerimizi bu noktada geleceğe doğru enstrümanlarla taşımak için yeni içerikler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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AK Parti Erzurum Milletvekili-Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu Ban da 2030’ların 2040’ların Türkiye’sini inşa edebilmek için durmadan çalıştıklarını kaydederek “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye, zorlu dönemlerden geçen bir ülke. Yabancı sermaye girişinin darbe girişimi sonrasında bile olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi, geçmiş 13 yılda yaptığımız çalışmalardı. Ülkemizde bu güne kadar26 milyon kişi aşılandı. Toplamda en çok aşı yapan 10’uncu ülkeyiz. Eylül’den itibaren yerli aşımız da umarım uygulanmaya başlanır ve bunun ekonomik anlamda da çok olumlu yansımalarını hep birlikte görürüz” dedi.

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"UZUN VADELİ YATIRIMLAR İÇİN BU SEVİYELER UYGUN GİRİŞ SEVİYELERİDİR"

Ekonomist Erkin Şahinöz ise sanayideki en büyük problemlerin faiz, kur oynaklığı ve tedarik kısmında yaşanan sıkıntılar olduğunu vurgulayarak “Küresel enflasyon geliyor mu sorusunun cevabı ‘Evet.’ Tarihin en sert küresel enflasyonlarından biri ile karşılaşacağız ama henüz değil, birkaç yıl sonra. Petrol fiyatları jeopolitik risk teşkil etmezse mevcut şartlar altında önümüzdeki 2-3 ay, altında yükseliş beklenmiyor. Büyüme hızımızda yavaşlama var. Daha çok sanayide büyüme kaydediyoruz ve bu, ağırlıklı olarak ihracattan geliyor. Altına yapılacak yatırım, ciddi anlamda kripto paralara kaymış durumda. Aralarında ters korelasyon var, şu an kripto paraların tadı kaçtı. Kriptoların belli kış sezonları vardır, bir düşüş başlar. Kripto, böyle negatif bir ortamdayken eski etki yine yaratılamaz. Bir kırılganlık var.Bunu üzerinden atabilmesi için daha güçlü haberlere ihtiyaç var. O ciddi haberler gelene kadar çalkalanma devam edecek. Uzun vadeli yatırımlar için bu seviyeler, uygun giriş seviyeleridir. Birikimimizin yüzde 5’inden fazlasını koymamalıyız” ifadelerini kullandı.

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VERGİLENDİRME YAKIN ZAMANDA ZOR

Gazeteci-Yeminli Mâlî Müşavir Nedim Türkmen de servet vergisinin ülkemizde de gündeme gelip gelmeyeceği konusunda, “Türkiye’de bu verginin alınması için kanun çıkması gerekiyor, bu verginin alınması için de önce servet bildirimi alınması gerek ama ülkemizde bazı kesimler bunu yapmak istemiyor. Yakın zamanda böyle bir uygulamanın olacağını düşünmüyorum. Servet vergisinden çok, parayı takip eden sistemin getirilmesi gerekir. Merkez Bankası’nın kripto varlıkların ödemelerle kullanılamayacağı yönündeki düzenlemesini de doğru bulmuyorum.10 bin dolara kripto para alıp 13 bin dolara sattığınızda aradaki 3 bin dolarlık değer artışı üzerinden beyanname vereceksiniz demek oluyor.

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Ama yurt dışı üzerinden alım satım işlemlerinde Maliye, bunu nasıl bulur? Bu, ayrı bir konu. Gayri maddi varlık denildiği için elde ettiğiniz kârın üzerinden vergi ödeyeceğimiz anlamını taşıyor. Bununla ilgili yasaların çıkması gerek. Şimdiye kadar elde ettiğimiz gelirlerle ilgili bir vergilendirme ihtimâli yok” değerlendirmesini yaptı. Girişimci İş İnsanı Mutlu Alkan da “Üretime ehemmiyet verip, üreterek bu ülkeye katkı koymaya ve işimizi kararlılıkla yapmaya devam edersek ülkemizin kalkınmasına fayda sağlayabiliriz. Yeni nesillerden umutluyum. Özellikle meraklı oldukları alanlara ilgililerini gördüğümde umut doluyorum. Yeni çağın rekabet ortamı çok farklı olacağı için onların buna uyum sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Dr. Burçin Gözlüklü ise özellikle salgın sürecinde dünya genelindeki gelir dağılımındaki eşitsizliğinin net şekilde gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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bitcoin Kripto para
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
her şey bitti.bi bu kaldı devletin vergi adı altında yolmadigi

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