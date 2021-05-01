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Ripple XRP davası ne zaman, hangi gün? İşte Ripple XPR fiyatı...

01.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği Ripple XRP davası sonucu için geri sayım başladı. Kripto para dünyası, merakla Ripple XRP davasını bekliyor. Ripple ve SEC arasında 6 Nisan’da telefonla bir keşif konferansı yapılmıştı. Ripple SEC'e karşı ilk zaferini kazanmıştı. Peki Ripple XRP davası ne zaman, hangi gün? İşte Ripple XPR fiyatı...

Ripple XRP davası ne zaman, hangi gün? İşte Ripple XPR fiyatı...

Kripto para dünyası, merakla Ripple XRP davası sonucunu beklemeye koyuldu. 6 Nisan tarihinde Ripple ve SEC arasında telefon vasıtasıyla bir keşif konferansı yapılmıştı. Ripple SEC'e karşı ilk zaferini kazanmıştı. Peki Ripple XRP davası ne zaman, hangi gün?

RİPPLE XPR DAVASI NE ZAMAN,HANGİ GÜN?

Kripto para kullanıcıları ve vatandaşlar Ripple XPR davasını ilgiyle takip ediyor. Ripple davasının 30 Nisan tarihinde TSİ ile 21.00'da görülmeye başlanacağı öne sürülürken SEC’in detaylı açıklamasının ise 14 Mayıs 2021 tarihinde verileceği ifadelerine yer verilmişti. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran 2021'e kadar süresi olacak.

RİPPLE XPR FİYATI NE KADAR?

Ripple XPR şu anda 1 Mayıs tarihinde $ 1,56001 yani 12,93 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Gün aralığında 1,52915 - 1,62527 dolar seviyelerinde işlem gören Ripple XPR'nin 24 saatlik hacmi ise $11,23B seviyesinde.

RİPPLE XPR NEDİR?

Küresel bir ödeme ağı olan Ripple, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlamaktadır. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla beraber çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, fakat Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmamaktadır.

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