Rusya Ukrayna kripto parada deprem yarattı! Bitcoin ve Ethereum fiyatında sert düşüş!

Son dakika: Kripto para piyasalarında sert düşüşler devam ediyor. Bitcoin (BTC) fiyatı, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna başlaması ile birlikte düşüşe geçti.

BİTİCOİNDE SON DURUM

Piyasalar buna tepki olarak düşüşe geçti. Bitcoin, (BTC) Ocak ayından bu yana ilk kez 34 bin doların altına düştü. Bitcoin 34.827,5 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasa değeri de son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 1,6 trilyon dolara geriledi. Bu kayıpların büyük bir kısmı işgalin hemen ardından geldi.

ETHEREUMDA SON DURUM

Ethereum ise yüzde 9.5 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı 2 bin 398 dolara geriledi.

Ethereum (ETH) %9,48 ve Ripple (XRP) ise %9,24 oranında düşüş kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri ise, %8.25 düşüşle 1.58 trilyon doları gördü.

SON 1 HAFTADA YÜZDE 20'DEN FAZLA

Kripto para piyasalarının geneline bakıldığında Ukrayna - Rusya gerginliği nedeniyle son 1 haftada yüzde 20'den fazla değer kaybı görülüyor.

