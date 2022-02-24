Rusya Ukrayna savaşı sonrası kripto paralar tepetaklak oldu! Dogecoin, Litecoin ve Tron eridi! 24 Şubat Dogecoin, Litecoin ve Tron ne kadar?

Dünya gözlerini bu sabah Rusya-Ukrayna savaşı ile açtı. Dogecoin, Litecoin ve Tron Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle oldukça değer kaybetti. En volatil kripto paralardan biri olan Dogecoin'deki değer kaybı yüzde 16,75 oldu. Altın ve dolarda yükseliş meydana geldi. İşte 24 Şubat Dogecoin, Litecoin ve Tron'da son durum...

DOGECOİN, LİTECOİN VE TRON NE KADAR?

Geçtiğimiz günü 0,13 dolar seviyesinden kapatan Dogecoin yüzde 16,75'lik düşüş ile 0,11 cent seviyesine kadar geriledi. Yüzde 9,25'lik değer kaybının görüldüğü Litecoin (LTC) ise 92 doları gördü. 2017'de Justin Sun tarafından kurulan Tron (TRX) yüzde 4,93'lük değer kaybı ile 0,05 cent oldu. Tron geçtiğimiz yıl 0,17 cent seviyesine kadar yükselmişti.

BİTCOİN, ETHEREUM VE SOLANA NE KADAR OLDU?

Yüzde 6,21 değer kaybeden Bitcoin 34 bin 900 dolar, yüzde 9,34 değer kaybeden Ethereum 2 bin 345 dolar, yüzde 5,10 değer kaybeden Solana ise 80,25 dolar oldu.

ALTIN VE DOLARDA YÜKSELİŞ

Ons altın yüzde 3,16 değer kazandı. Bununla birlikte gram altın yüzde 6'lık yükseliş ile 898 TL oldu. Çeyrek altın 1.438,04 TL, yarım altın 2.867,09 TL ve cumhuriyet altını 6.011,00 TL oldu. Dolar'TL kurunda yüzde 2,85'lik yükseliş meydana geldi. Dolar, 14,21 TL oldu.

