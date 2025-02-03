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Fintables

Rüzgar ondan tarafa esti! Kripto alanların yüzü güldü

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 11:50
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Ocak ayının tamamlanması ile beraber Fintables geçtiğimiz ayın değerlendirmelerini yapmaya başladı. Kripto paralar ön plana çıkmaya başlamışken Donald Trump'ın kripto paralara olan ilgisi ve şirketlerin yatırımlarını buraya yönlendirmesi ile kripto piyasası için olumlu bir ay geride kaldı.

Rüzgar ondan tarafa esti! Kripto alanların yüzü güldü

Kripto piyasaları için Ocak ayı olumlu geçti. Yeni yılın ilk ayı kripto dünyasında hızlı gelişmelere sahne oldu. ABD’de Trump yönetiminin kripto dostu hamleleri, globalde yükselen trendler ve şirketlerin büyük ölçekli yatırımları bu haftanın öne çıkan başlıkları olurken İstanbul’da gerçekleşen dev Catstanbul 2025 etkinliği, blokzincir dünyasının gözlerini bir kez daha Türkiye’ye çevirdi.

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TRUMP YÖNETİMİNİN KRİPTO İLGİSİ

Trump yönetimi, ABD merkezli kripto projelerine sıfır sermaye kazancı vergisi avantajı getiriyor! Eric Trump, XRP ve HBAR gibi projelerin bu kapsama alınacağı doğrulanırken, ABD dışındaki projeler için ise %30’a varan vergi uygulanacak. Elon Musk, ABD hükümetinin blokzincir teknolojisini araştırdığını açıklarken kendisinin daha önce sinyalini verdiği Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE), Trump’ın başkanlığının ilk günlerinde resmen kuruldu.

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POWELL'DAN KRİPTO AÇIKLAMASI

Trump ailesinin merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial, 3.001 $ETH ve 95 $WBTC satın alarak toplam varlıklarını 257 milyon $ETH ve 67.6 milyon $WBTC seviyesine çıkardı! ABD Senatosu, Trump’ın önerdiği Scott Bessent’i Hazine Bakanı olarak onayladı! Bu hamle, ABD’nin kripto dostu politikalarının hız kazanacağının sinyallerini net olarak verirken Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin Trump yönetiminin ilk haftasında $1.9 milyarlık giriş alması da bu durumun piyasaya yansıdığını gösterdi. Bu arada kripto karşıtı hamle ve söylemleriyle bilinen Jerome Powell’dan da beklenmedik bir açıklama geldi: "Bankalar, kripto müşterilerine sorunsuz hizmet verebilir". SEC ise Bitwise’ın spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerini onayladı.

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DEV ALIMLAR DEV SATIMLAR

Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy, 10.107 adet daha $BTC alımı yaptı! Saylor, Forbes kapağında "The Bitcoin Alchemist" olarak yer alırken topluluk, bu unvanın onun Bitcoin’i "dijital altın" olarak görmesine ve şirket stratejisindeki dönüştürücü rolüne gönderme yaptığını düşünüyor. Ethereum Vakfı ise yeni bir satışla gündemde: 27 Ocak’ta 100 $ETH satış yapan Vakıf, 2025 yılı başından itibaren toplamda 300 $ETH satışı gerçekleştirdi.

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YAPAY ZEKA VE BLOCKCHAİN GÜÇ BİRLİĞİ

Virtuals Protocol, çoklu zincir vizyonu doğrultusunda Solana ekosistemine dahil olacağını açıklayarak yapay zeka ajanları ekosisteminde etkisini genişletirken Nillion ise ElizaOS (eski isim: ai16z) ile güvenlik ve gizliliği dönüştürmek amacıyla bir ortaklık kurdu. Yapay zeka ajanlarının ortaklıkları dikkat çekerken Çin’den çıkan DeepSeek adlı yeni bir açık kaynaklı yapay zeka modeli, ucuz hesaplama maliyetleriyle AI endüstrisini sarstı ve bu durum ABD’deki birçok şirketin milyarlar kaybetmesine sebep oldu! Yapay zekalar dışında dikkat çeken bir gelişme de Phantom Wallet’ın Solana, Ethereum, Bitcoin ve Base gibi ağların ardından Sui ağına da destek sunmaya başlaması oldu.

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TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Sui kullanıcıları yakında internet bağlantısı olmadan SMS üzerinden işlem yapabilecek! Bu teknoloji, internetin sınırlı olduğu bölgeler için devrim yapabilecek niteliğinde olarak yorumlanırken Jupiter Mobile’dan da dikkat çeken bir gelişme “Magic Scan” özelliği oldu: kullanıcılar, fotoğraf veya metin tarayarak istedikleri tokenı kolayca bulabilecek.

İSTANBUL'DA KRİPTO RÜZGARI

25-26 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen Catstanbul 2025, küresel kripto topluluğunu bir araya getirdi! Solana üzerindeki Jupiter ekosisteminin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, şehrin blokzincir dünyasındaki önemini bir kez daha kanıtladı. Etkinlikte Jupiterin Omnichain ağı Jupnet’in tanıtılması, $JUP geri alımları için protokol ücretlerinin %50’sinin ayrılacak olması ve 3 milyar $JUP’un yakılarak toplam arzın 10 milyardan 7 milyara düşürülmesi gibi birçok önemli gelişme açıklanırken İstanbul’un Devconnect, Cosmoverse, Catstanbul gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması da Türkiye’yi küresel blokzincir merkezlerinden biri haline getiriyor.

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KRİPTO PARA NEREYE GİDİYOR

Bu haftanın ağlar arası akış birincisi Solana’dan gelen $53 milyon ile Ethereum olurken Arbitrum ise yine Solana’dan gelen $42 milyon ile ikinci konumda yer aldı. Üretilen gaz ücretlerinde de birinci Solana oldu.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN YATIRIMLARI

Cipher Mining’e $50 milyon, Tur Açıklanmadı
VitalVEDA’ya $20 milyon, Tur Açıklanmadı
Elastos’a $20 milyon, Tur Açıklanmadı
Irreducible’a $24 milyon, Seri A
D3’e $25 milyon, Seri A
Kaynak: Fintables

Hissenet
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