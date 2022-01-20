FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 'Saadet zinciri'ne benzetti! Bitcoin'e yasak geliyor

'Saadet zinciri'ne benzetti! Bitcoin'e yasak geliyor

20.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası, Rusya sınırları içinde kripto para kullanımının ve kripto para madenciliğinin yasaklanmasını istedi. Banka, kripto paraların finansal istikrarı, vatandaşların refahını ve para politikasının bağımsızlığını tehdit ettiğini savundu.

'Saadet zinciri'ne benzetti! Bitcoin'e yasak geliyor

Rusya Merkez Bankası bugün yayınladığı raporda, kripto paralarda hızlı büyümeyi esas olarak spekülatif talebin belirlediğini ve kripto paralardaki bu spekülatif hareketin bir finansal piramit (saadet zinciri) karakteristiği taşıdığını savundu. Kripto para piyasasında balonlar oluşabileceğini ifade eden Rusya MB, bu durumun finansal istikrarı ve vatandaşları tehlikeye sokabileceğini öne sürdü.

Finansal kuruluşların kripto paralar ile herhangi bir işlem yapmalarının engellenmesini öneren Rusya MB, geleneksel paralar ile kripto para alım veya satım amaçlı işlemlerin engellenmesine yönetli mekanizmalar geliştirilmesini istedi.

Rusların aktif kripto para kullanıcıları olduğunu belirten Rusya MB, kripto paralarda yapılan yıllık işlem hacminin 5 milyar dolar civarında olduğunu da vurguladı.

Rusya hali hazırda Bitcoin madenciliğinde ABD ve Kazakistan'ın ardından dünyanın en büyük oyuncusu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Bitcoin için kritik tarih: İnceleme başlatılıyor!Bitcoin için kritik tarih: İnceleme başlatılıyor!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Rusya Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

İran, Türkiye'ye doğal gaz arzını durdurdu! Gerekçesi...

İran, Türkiye'ye doğal gaz arzını durdurdu! Gerekçesi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Ek zam için gözler Meclis'te!

Ek zam için gözler Meclis'te!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.