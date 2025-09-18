FİNANS

Son 1 ayın rekoru kırıldı! Rüzgar kriptodan esiyor, Fed'in faiz kararının ardından Bitcoin yükselişte

Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatları düşüşe geçerken kripto piyasaları yukarı yönlü harekete geçti. Dün 116 bin 480 dolardan kapanan Bitcoin (BTC), bugün 117 bin 800 doları aşarak son bir ayın zirvesine çıktı. Analistler ise buradaki direncin kırıldığı noktada 120 bin dolara doğru devam edebileceği söyleniyor. İşte kripto piyasasında son durum...

Ezgi Sivritepe

Fed 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Fed'in faiz indirimine gitmesine rağmen yaptığı açıklamalarda şahin duruş sergilemesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Kripto piyasasında ise yön yukarı yönlü oldu. Dün 116 bin 480 dolardan kapanış yapan Bitcoin (BTC), bugün sabah saatlerinde 117 bin 800 doları test ederek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

KRİTİK DİRENÇ AŞILDI MI?

Analistler, 116 bin 800 dolar seviyesinin kritik direnç olarak aşıldığını ve bu seviyenin üzerinde kalındıkça yükselişlerin 120 bin dolara doğru devam edebileceğini belirtiyor.

Ayrıca analistler, FED'in, gelecek iki toplantıda da faiz indirimi sinyali vermesinin, daha zayıf dolar beklentisiyle birlikte kripto varlıklara da destek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

PİYASAYA İLGİ ARTIYOR

Piyasaya yönelik ilginin arttığını gösteren veriler de dikkat çekiyor. Haftanın ilk üç işlem gününde BTC'ye yaklaşık 350 milyon dolarlık para girişi oldu. Ayrıca kurumsal alımların da yeniden hız kazandığı belirtiliyor. ABD'li yatırım şirketi Strategy, geçen hafta yaptığı 525 adetlik alımla toplam rezervini 638 bin 985 BTC'ye çıkardı. Next Technology ise Bitcoin yatırımı için 500 milyon dolarlık hisse satışı planını duyurdu.
