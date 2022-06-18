SON DAKİKA | Bitcoin çöktü! Aralık 2020'den bu yana bir ilk

Son dakika: Kripto para piyasalarındaki deprem sürüyor. Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, aşağı yönlü hareketine devam ediyor.

ARALIK 2020'DEN BU YAN BİR İLK!

Haziran ayına 30 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Son 24 saatte yüzde 9,3 değer kaybeden Bitcoin, kripto para piyasalarında 19 bin 200 dolardan işlem görüyor.

KASIM'DAN BERİ YÜZDE 70 GERİLEDİ

Bitcoin, kasım ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 70 gerileme gösterdi.

