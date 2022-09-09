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Son dakika: Bitcoin fiyatlarında hareketlilik! Aylar sonra 20 bin doların üzerinde...

09.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bitcoin (BTC) ve kripto paralar bugün de birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 10’a varan değer artışı görerek 21.000 dolar bandına adım attı ve ilk 10’da en çok değerlenen kripto para oldu. İşte kripto para piyasasıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bitcoin fiyatlarında hareketlilik! Aylar sonra 20 bin doların üzerinde...

Son dakika: Bu hafta 19 bin doların altına inen Bitcoin (BTC) fiyatlarıyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Fed ve AMB’nin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam edeceklerini açıklamalarına rağmen kripto paralarda yükseliş meydana geldi. Haftanın son işlem gününde piyasadaki seyri tersine döndürerek yönünü 20 bin dolara çeviren lider kripto para birimi, 20 bin 800 dolar seviyesini gördü.

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Bitcoin’deki hareketlilikten destek alan Ethereum ise yüzde 5,7’lik yükseliş ile güne başladı. 1700 doların üzerine çıkan Ethereum an itibariyle 1692 dolardan işlem görüyor. Piyasanın merakla beklediği Ethereum Merge yükseltmesinin de lider altcoinin fiyatına olumlu yansıyacağı bekleniyor.

LUNA krizi ile başlayan, Celsius Network ve Tornado Cash ile aylardır devam eden olumsuz haberler kripto para piyasasını sarstı. Piyasadaki gerilemeye destek veren başka bir neden de Fed’in sert faiz artışları oldu. Dolar endeksinin hafta içinde 110 seviyesini aşarak 20 yılın ardından rekor kırması kripto paralarda düşüşe yol açtı. Kripto para birimleri bugün dolar endeksinin 108 seviyesine düşmesinden destek bularak yükselişe geçti.

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