Son Dakika: Bitcoin ilk kez 50 bin doları geçti

Son zamanlardaki yükselişini koruyan ve genel yatırımcıların da benimsemeye başlamasıyla yakın zamanda hızla yükselen kripto para bitcoin 50,000 doların üstüne çıkarak rekor kırdı.

50,602 dolara kadar yükselen bitcoin en son %5 artışla 50,300 dolar seviyesinde işlem gördü. Bitcoinin bu yılki toplam artışı yaklaşık %72 oldu.

Bitcoinin Türk Lirası bazındaki değeri ise 346 bini geçti.

Son haftalarda Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve birçok ünlünün gerek alım yaparak gerekse paylaşarak desteklediği bitcoinin 50 bin doları ne zaman geçeceği merak konusu olmuştu. Bu gelişmelerle birlikte son günlerdeki kurumsal alımların da etkisiyle kripto para piyasasının amiral gemisi bitcoin 50 bin doları geçerek rekor kırdı.

