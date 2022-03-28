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Son dakika: Bitcoin kayıplarını silerek piyasaya meydan okudu! 50 bin dolara kapı aralandı

28.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın yaptırımlara karşı kripto paralara yöneleceği beklentileri Bitcoin (BTC) fiyatlarını yukarı çekti. Kripto para piyasasında son 24 saatte işlem hacmi 100 milyar doları aşarken, analistler Bitcoin fiyatının yeniden 50 bin dolara göz kırptığını ifade etti. İşte kripto para piyasasında anlık, canlı, güncel rakamlar ve Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Bitcoin kayıplarını silerek piyasaya meydan okudu! 50 bin dolara kapı aralandı

Son dakika: Yeni haftaya ekside başlayan altın, dolar ve petrol fiyatlarının aksine Bitcoin fiyatı atağa geçerek 50 bin dolar için yeşil ışık yaktı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Batı'nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları atması başta lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmak üzere fiyatları yukarı çekiyor. Bitcoin fiyatı bu sabah son 3 ayın zirvesini aşarak 47 bin 524 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda da 24 saat öncesine göre yüzde 5,43 artışla 47 bin 36 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son bir haftada görülen yükseliş yüzde 13'e ulaştı.

Bitcoin fiyatındaki bu artış altcoinlerde rengi yeşile döndürdü. En büyük altcoin Ethereum fiyatı yüzde 5,64 artışla 3 bin 323 dolara yükseldi. Solana fiyatı yüzde 8,04, Cardano yüzde 4,71 ve Terra ise yüzde 5,42 değer kazandı.

Analistlere göre BTC, 47 bin 200 dolar seviyesinin yakınında dirençle karşı karşıya. Bir sonraki büyük direnç 47 bin 500 dolarlık bölgeye yakın olabilir. 47 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde başarılı bir kırılma ve kapanış, başka bir artışı tetikleyebilir. Belirtilen durumda, fiyat 48 bin dolarlık direnç seviyesini bile geçebilir. Bir sonraki büyük direnç ise 49 bin 200 dolar seviyesine yakın olabilir. Daha fazla kazanç, 50 bin dolar seviyesine doğru bir hareket için kapıları açabilir.

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PİYASA DEĞERİ BİR AYDA YÜZDE 5’E YAKIN ARTTI

CoinMarketCap verilerine göre, kripto para piyasalarında son 24 saatte gerçekleşen işlem hacmi önceki güne göre yüzde 63 artarak 100 milyar doları aştı. En yüksek işlem hacmi 34,4 milyar dolar ile Bitcoin'de gerçekleşirken, Ethereum işlem hacmi 16,2 milyar dolar oldu. Kripto paraların piyasa değeri de bir önceki aya göre yüzde 4,75 artarak 2,12 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri 892 milyar doları aştı. Ethereum'un piyasa değeri 400 milyar dolara dayandı.

JAPONYA’DAN BITCOIN HAMLESİ

Öte yandan Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, Rusya'nın uygulanan yaptırımların etrafından kripto paraları kullanarak dolaşmasını engellemek için kripto paralar konusunda yasalarda bulunan boşlukları kapatmak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Matsuno'nun verdiği bilgiye göre Japon hükümeti döviz yasasında değişiklik yapacak. Döviz ve ODıy Ticaret Yasası'nın revize edilmesine yönelik tasarı cari parlamento yasama dönemi içinde sunulacak. Bu revizyon ile Rusya'nın dijital paraları kullanarak yaptırımları etkisizleştirmesine karşı koruma güçlendirilecek.

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Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili de yaptığı açıklamada, planlanan değişiklik üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti, ancak detay vermedi.

DİKKATLER ABD'NİN DÜZENLEMESİNDE

ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet kurumlarına kripto paralara daha fazla odaklanmalarına yönelik verdiği talimat bazı yatırımcılar tarafından dijital varlıklar için iyi bir işaret olarak algılanırken bu durumun Bitcoin üzerinden aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünen stratejistler de bulunuyordu.

Stratejist David Woo bu reaksiyonun yanlış değerlendirme sonucu olduğunu belirtirken ABD Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin’in dışlamaya meyilli olduğunu düşündüğünü söyledi. Woo, yönetimin bir ABD dijital parası için zemin hazırladığını söylerken bu hamlenin Bitcoin için olabildiğince negatif bir adım olduğuna vurgu yaptı.

“Her merkez bankası kendi dijital parasını çıkardığında 'Bitcoin’e ne için ihtiyacımız olacak, bir rakibe neden ihtiyacımız var?' sorularını sormaya başlayacaklar” diyen eski Bank of America Araştırma Direktörü, “Bitcoin için şu anda öne sürebileceğiniz tüm pozitif argümanlar yakında yok olacak” değerlendirmesini yaptı.

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