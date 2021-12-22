Son Dakika Kripto Para Haberi... TL'deki hareketliliğin ardından 1 milyon oldu

Son Dakika Kripto Para Haberi: Türkiye'nin para politikasının endişe yaratması nedeniyle TL Eylül ayından bu yana yaklaşık %40 değer kaybederken Türkiyeliler birikimlerini enflasyondan korumak için farklı yatırım araçları aramaya başlamıştı.

1 MİLYON EŞİĞİ AŞILDI

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verileri günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığına işaret ederken bu durum ilk olarak Mart ayında TCMB başkanının beklenmedik bir şekilde görevden alınması ile TL'de ciddi değer kaybı yaşandığı dönemde gerçekleşmişti.

Ancak son dönemde TL'deki volatil seyir yatırımcıların ilgisini çekmeden önce işlem hacmi 500,000 seviyesinin altına inmişti.

TÜRKİYE KRİPTO PARAYA YÖNELDİ

TL 2008'den bu yana %90 değer kaybederken, Türkiyeli yatırımcılar için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum.

Ancak hükümetin bu yatırımları zorlaştırması ve kripto para birimlerinin sert yükselişi yatırımcıları kripto işlemlere yönlendirdi.

Veriler 2019 yılından bu yana TL ile yapılan işlemlerde yatırımcıların en çok bitcoin ve Tether ile işlem yaptığını gösteriyor.

Bitcoin Kasım'da 69,000 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü. Sınırlı sayıda coin olması kripto paraların volatiliteye rağmen enflasyon karşında güçlü kaldığının düşünülmesi kazanımları hızlandırdı. (Reuters)

