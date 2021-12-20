Bitcoin 100 bin doları görür mü? Uzman isimden kritik tahmin! İşte kripto para piyasalarında son durum...

Son Dakika Kripto Para Haberi: Uzun süredir düşüşte olan Bitcoin bugün 46 bin 567 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 852 dolardan fiyatlanıyor. Yatırımcılar kripto paralardaki düzeltmenin ne zaman biteceğini araştırırken, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle'ın CEO'su ve kurucusu Jeremy Allaire'den kritik bir yorum geldi.

''KRİPTO PARA DEVRİM BAŞLATTI''

Bitcoin ve kripto fiyatları şahin bir Fed karşısında önemli bir baskı altına girerken, Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası kıdemli profesörü Eswar Prasad bu ay CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'i sevmeyebilirsiniz, ancak sonuçta hepimize doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir devrim başlattı" dedi.

BITCOIN 100 BİN DOLARI GÖRÜR MÜ?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle'ın CEO'su ve kurucusu Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını belirtti. Allaire, önde gelen kripto para Bitcoin'in 31 Aralık'tan önce 100 bin dolara ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine bu olasılığının çok düşük olduğunun da altını çizdi.



