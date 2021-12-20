FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin 100 bin doları görür mü? Uzman isimden kritik tahmin! İşte kripto para piyasalarında son durum...

Bitcoin 100 bin doları görür mü? Uzman isimden kritik tahmin! İşte kripto para piyasalarında son durum...

20.12.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcılar, yıl sonu Bitcoin'in ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Bugün güne 46 bin 567 dolar seviyelerinde başlayan Bitcoin'i, 3 bin 852 dolar seviyesi ile alt coinlerin atası kabul edilen Ethereum takip ediyor. Peki Bitcoin 100 bin doları görür mü? İşte piyasalarda son durum ve uzman isimlerin kripto para yorumları...

Bitcoin 100 bin doları görür mü? Uzman isimden kritik tahmin! İşte kripto para piyasalarında son durum...

Son Dakika Kripto Para Haberi: Uzun süredir düşüşte olan Bitcoin bugün 46 bin 567 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 852 dolardan fiyatlanıyor. Yatırımcılar kripto paralardaki düzeltmenin ne zaman biteceğini araştırırken, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle'ın CEO'su ve kurucusu Jeremy Allaire'den kritik bir yorum geldi.

''KRİPTO PARA DEVRİM BAŞLATTI''

Bitcoin ve kripto fiyatları şahin bir Fed karşısında önemli bir baskı altına girerken, Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası kıdemli profesörü Eswar Prasad bu ay CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'i sevmeyebilirsiniz, ancak sonuçta hepimize doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir devrim başlattı" dedi.

5 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

BITCOIN 100 BİN DOLARI GÖRÜR MÜ?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle'ın CEO'su ve kurucusu Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını belirtti. Allaire, önde gelen kripto para Bitcoin'in 31 Aralık'tan önce 100 bin dolara ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine bu olasılığının çok düşük olduğunun da altını çizdi.

Yatırımcılar dikkat! İngiltere'den çarpıcı Bitcoin uyarısı: Değeri sıfıra düşebilirYatırımcılar dikkat! İngiltere'den çarpıcı Bitcoin uyarısı: Değeri sıfıra düşebilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilirBitcoin'in değeri sıfıra düşebilir
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

Dolar yeni rekorunu kırdı!

Dolar yeni rekorunu kırdı!

Otomobil satacaklara ve alacaklara önemli uyarı

Otomobil satacaklara ve alacaklara önemli uyarı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.