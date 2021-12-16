Yatırımcılar dikkat! İngiltere'den çarpıcı Bitcoin uyarısı: Değeri sıfıra düşebilir

Cunlife, salı günkü açıklamasında "Endişe yaratan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.

"BİR BITCOIN EŞİTTİR BİR BITCOIN TOTOLOJİSİNDEN BİR PARA BİRİMİ ÇIKMAZ"

Bankanın medya ve hisse sahipleriyle ilişkiler bölümünden Thomas Belsham ise salı günü yayımladığı bir blog yazısında "Sorun, geleneksel para birimlerinin aksine Bitcoin'in kendisi haricinde başka şeylerin fiyatlandırılmasında kullanılmaması. Bitcoincilerin de sevdiği bir deyişle 'bir Bitcoin=bir Bitcoin'. Fakat bu totolojiden bir para birimi çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Bitcoin varlıklarının 21 milyonla sınırlandırılmış olmasının yatırımcıların ilgisini artıran kilit özelliklerinden biri olduğunu belirten Belsham, bu özelliğin "nihayetinde belki de Bitcoin'i değersiz hale getirebileceğini" savundu.



