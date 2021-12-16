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Yatırımcılar dikkat! İngiltere'den çarpıcı Bitcoin uyarısı: Değeri sıfıra düşebilir

16.12.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay 68 bin 900 dolara ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin'in düşüşü devam ediyor. 200 günlük hareketli ortalamasının altını gören Bitcoin için İngiltere'den çarpıcı bir uyarı geldi. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sör Jon Cunlife, yatırımcıları uyararak Bitcoin'in fiyatının değişebilir olduğunu ve değerinin sıfırlanabileceğini belirtti.

Yatırımcılar dikkat! İngiltere'den çarpıcı Bitcoin uyarısı: Değeri sıfıra düşebilir

Cunlife, salı günkü açıklamasında "Endişe yaratan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.

"BİR BITCOIN EŞİTTİR BİR BITCOIN TOTOLOJİSİNDEN BİR PARA BİRİMİ ÇIKMAZ"

Bankanın medya ve hisse sahipleriyle ilişkiler bölümünden Thomas Belsham ise salı günü yayımladığı bir blog yazısında "Sorun, geleneksel para birimlerinin aksine Bitcoin'in kendisi haricinde başka şeylerin fiyatlandırılmasında kullanılmaması. Bitcoincilerin de sevdiği bir deyişle 'bir Bitcoin=bir Bitcoin'. Fakat bu totolojiden bir para birimi çıkmaz" ifadelerini kullandı.

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Bitcoin varlıklarının 21 milyonla sınırlandırılmış olmasının yatırımcıların ilgisini artıran kilit özelliklerinden biri olduğunu belirten Belsham, bu özelliğin "nihayetinde belki de Bitcoin'i değersiz hale getirebileceğini" savundu.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin İngiltere
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