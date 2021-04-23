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Son dakika: Kripto paralara düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem açıkladı

23.04.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ülkemizde yaşanan Thodex dolandırıcılığına ilişkin olarak kripto para piyasasına düzenlemenin en kısa sürede getirileceğini söyledi.

Son dakika: Kripto paralara düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem açıkladı

İşlemlerin kapatıldığı ve kullanıcı şikayetleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem kripto para piyasalarına ilişkin olarak düzenlemelerin yapıldığını ve en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi.

CNN Türk ekranlarında son yaşanan Thodex dolandırıcılığına ilişkin açıklamalarda da bulunan Ertem, yatırımcıların cüzdanlarına erişmesi için şifrelerinin olması gerektiğini ancak bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması halinde mağdurların paralarına erişemeyeceğini belirtti.

DÜZENLEMELER GELİYOR

Ertem, Merkez Bankası, MASAK, SPK'nın kripto paralara yönelik düzenlemeler üzerinde hızla çalıştıklarını ve en kısa süre içinde kurala bağlanarak hayata geçirileceğini duyurdu.

Ertem "Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir." dedi.

Ertem'in açıklamaları şöyle:

Para, nerde ne zaman olacağı, belli mekanizmalar üzerinden yürüyen, devlet merkez bankaları üzerinden yürüyen sistemdir. Bu nedenle para diyemeyiz. Bunların genel eşdeğer olarak kullanılması yasaklandı. Bunlar bir para değil. Daha doğrusu bir değerleme. Bilgisayar üzerinde üretilmiş. Tasarruf sistemi diyebilir miyiz, hukuki bir sistemi yok. Dijital para ve kripto paralar ayrı ayrı sistemler.

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DÜZENLEMELER EN KISA SÜREDE YAPILACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir. Bunların en kısa sürede yapılması için çalışılıyor. Bütün dünyada da bu hızla ilerleyen bir sistem olduğu için küresel bağlamda da değerlendirmek gerekiyor. Hukuki çerçevenin buna göre paralellik arz etmesi gerekiyor.

Muhalefetin ciddi yaklaşması gerekiyor. Burada muhalefetin tutarlı tavır içinde olduğu söylenemez. Olayları takip ettiklerini düşünmüyorum. Kurumlarımız çalışmalarını hızla atıyorlar.

MAĞDURLAR HAKKINDA

Paraların geri alınabileceğini iktisatçı ve hukukçuların hesaplayacağı bir şey. Yatırılan paraların devlet güvencesi yok. Şifreler yatıranların elindeyse, cüzdanlarına ulaşmaları konusunda sorun yaşamazlar. Şifreler kripto paracıların elindeyse yatırımları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı danışmanı Thodex Faruk Fatih Özer
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kısa yoldan zahmetsizce zengin olma hayali kuranların sonu bu oluyor, insanlar emek vermeden alın teri dökmeden para kazanma peşindeler. Karşılığı olmayan bir şeye yatırım yapan sonuçlarınada katlanacak.
çaldırın ondan sonra düzenlemeymişmiş bu güne kadar nerdeydiniz ver mehteri

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