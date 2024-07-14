Suikast girişimi dünyayı sarsmıştı! Piyasalarda "Trump" hareketliliği!

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Pensilvanya'daki mitingde konuşan Trump'ın üzerine ateş açıldı. Büyük panik yaratan saldırıda Trump kulağından yaralanırken, mitingde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü. Kripto piyasaları, Saldırının ardından Trump'ın seçimi kazanacağına yönelik spekülasyonların etkisiyle yükseliş kaydetti. Bitcoin, yeniden 60 bin doların üzerine çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, Bitcoin, sabah saatlerinde 60 bin doların üzerine çıktı. En yüksek 60 bin 300 doları gören Bitcoin, saat 09.26 itibarıyla 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.

Trump, kendisini kripto yanlısı bir başkan adayı olarak konumlandırıyor. Öte yandan analistler, piyasalarda volatilitenin artabileceği uyarısında bulundu. Geçen ay gerçekleşen Trump-Biden münazarası sonrasında da benzer hareketlerin yaşandığı kaydedildi.

ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ

Piyasalar kapalıyken gerçekleşen saldırının ardından yatırımcılar pazartesi günü beklenen oynaklığa ilişkin piyasa ölçümlerini yakından izleyecekler.

ATFX Global Markets'ın baş piyasa analisti Nick Twidale,"Altının tüm zamanların en yüksek seviyelerini test edebileceğinden şüpheleniyorum, yen ve doların satın alındığını göreceğiz ve hazine tahvillerine de akışlar olacak" dedi.



