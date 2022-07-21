Tesla açıkladı! Bitcoin varlıklarının yüzde 75'i satıldı

İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin, ikinci çeyrek raporunda Bitcoin varlıklarının yüzde 75'ini sattığını açıkladı. Söz konusu bilgi, Tesla tarafından yayınlanan kazanç raporu ile elde edildi.

BİTCOİN VARLIKLARININ YÜZDE 75'İNİ SATTI

Tesla, yayınladığı kazanç raporunda, 936 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu durum ise şirketin, elinde bulunan Bitcoin'lerinin yüzde 75'ini sattığı anlamına geliyor.

Söz konusu açıklamada, Tesla'nın sadece 218 milyon dolarlık dijital varlığa sahip olduğu bilgisi bulunuyor.

Elon Musk’ın şirketi, 2021'in şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın almış ve bununla beraber varlığın fiyatını yükseltmişti.



