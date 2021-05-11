Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek mi? Elon Musk, Tesla için Dogecoin anketi başlattı!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden "Tesla ödeme için Dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?" şeklinde oldukça ses getiren bir anket başlattı. Musk'ın paylaşımları özellikle kripto parayla ilgilenen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek mi?

TESLA DOGECOIN İLE ÖDEME KABUL EDECEK Mİ? İŞTE ELON MUSK'IN ANKETİ...

Twitter hesabı üzerinden "Tesla ödeme için Dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?" şeklinde anket düzenleyen Tesla CEO'su Elon Musk'ın anketine 2 saat içerisinde 1.316.185 oy kullanılırken, oy kullananların yüzde 77'si ise 'Evet' cevabını verdi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda bulunan Tesla, daha önce de Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurmuştu. İş adamı Elon Musk, "Dogecoin'in babası" olarak da biliniyor.

SPACEX YENİ UZAY ÇALIŞMASI İÇİN DOGECOIN KABUL EDİYOR

Elon Musk'ın ticari roket şirketi SpaceX, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde başlatacağı DOGE-1 Ay Misyonu için kripto para birimi dogecoin'i ödeme olarak kabul edebileceğini ifade etti.

Musk yapmış olduğu Twittter paylaşımında, "SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak - Ödemeler Doge ile- Uzayda ilk kripto - Uzayda ilk ‘meme’" ifadeleri yer aldı.