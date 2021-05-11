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Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek mi? Elon Musk, Tesla için Dogecoin anketi başlattı!

11.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü iş adamı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden "Tesla ödeme için Dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?" şeklinde bir anket başlattı. Öte yandan Elon Musk'ın ticari roket şirketi DOGE-1 Ay Misyonu için yapılan ödemede Dogecoin kullanıldığını da açıkladı. Peki Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek mi? İşte detaylar...

Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek mi? Elon Musk, Tesla için Dogecoin anketi başlattı!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden "Tesla ödeme için Dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?" şeklinde oldukça ses getiren bir anket başlattı. Musk'ın paylaşımları özellikle kripto parayla ilgilenen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek mi?

TESLA DOGECOIN İLE ÖDEME KABUL EDECEK Mİ? İŞTE ELON MUSK'IN ANKETİ...

Twitter hesabı üzerinden "Tesla ödeme için Dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?" şeklinde anket düzenleyen Tesla CEO'su Elon Musk'ın anketine 2 saat içerisinde 1.316.185 oy kullanılırken, oy kullananların yüzde 77'si ise 'Evet' cevabını verdi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda bulunan Tesla, daha önce de Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurmuştu. İş adamı Elon Musk, "Dogecoin'in babası" olarak da biliniyor.

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SPACEX YENİ UZAY ÇALIŞMASI İÇİN DOGECOIN KABUL EDİYOR

Elon Musk'ın ticari roket şirketi SpaceX, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde başlatacağı DOGE-1 Ay Misyonu için kripto para birimi dogecoin'i ödeme olarak kabul edebileceğini ifade etti.

Musk yapmış olduğu Twittter paylaşımında, "SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak - Ödemeler Doge ile- Uzayda ilk kripto - Uzayda ilk ‘meme’" ifadeleri yer aldı.

Geometric Energy Corporation’ın uzay misyonunu SpaceX’in Doge-1 roketiyle gerçekleştirileceğini ve Dogecoin ile finanse edildiğini Pazar günü sabah saatlerinde duyurmuştu fakatk açıklamada misyonun finansal değeri henüz açıklanmamıştı.

SpaceX Ticari Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, Geometric Energy tarafından yayınlanmış olan açıklamada, "Bu görev, kripto para biriminin Dünya yörüngesinin ötesinde uygulanmasını gösterecek ve gezegenler arası ticaret için temel oluşturacak" şeklinde konuştu. Musk, Nisan ayında ise Twitter'da SpaceX'in " aya gerçek bir Dogecoin" koyacağını belirtmişti.

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Elon Musk Kripto para
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