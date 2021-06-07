Tether tekrar üçüncü sıraya yükseldi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Son 24 saat içinde 35,304.58 ve 36,790.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.08 artışla 36.444.71 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 683 milyar dolara düzeyindeydi. ETH YÜKSELDİ, USDT TEKRAR 3. SIRADA Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,654.14 ve 2,797.82 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.74 artışla 2,781.05 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 21.00 ve piyasa hacmi de 324 milyar dolar düzeyindeydi. Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.0 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de yaklaşık 62 milyar dolar düzeyindeydi. Piyasalarda alım ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca 17 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı. Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 671 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki konumunu korudu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Toplam 10,297 kripto para biriminin işlem gördüğü 383 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.9'unu Bitcoin, yüzde 19.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar dolar düzeyindeydi. Bitcoin'deki yükseliş Elon Musk'ın 'kalbini kırdı' BITCOIN YASAL PARA PİRİMİ OLUYOR Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Önümüzdeki hafta bizzat Bitcoin’i El Salvador’da yasal ve dolaşımdaki para birimi haline getirecek bir yasa tasarısını Kongre’ye göndereceğim. Kısa vadede bu kararın ülkenin istihdamına olumlu etki edeceğini ve binlerce kişiye finansal erişimi sağlayacağını düşünüyorum" dedi. İLK ÜLKE OLACAK Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak ve böylece Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları'yla birlikte kullanılacak. Bukele'ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracak. Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), çoğu kripto para firmasının kara para aklamayı önlemek gibi çeşitli kriterleri karşılamadığını, bu nedenle birçok kripto para firmasının kuruma yaptığı başvuruyu geri çektiğini bildirdi.