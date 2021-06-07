FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Tether tekrar üçüncü sıraya yükseldi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Tether tekrar üçüncü sıraya yükseldi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

07.06.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında, en büyük kripto para birimini ülkesinde yasal para birimi yapacaklarını açıklamasına karşın, 35,000 - 37,000 dolar bandında hareket ediyor. Tether ise BNB'yi geride bırakarak tekrar üçüncü sıraya yükseldi.

Tether tekrar üçüncü sıraya yükseldi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Son 24 saat içinde 35,304.58 ve 36,790.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.08 artışla 36.444.71 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 683 milyar dolara düzeyindeydi.

ETH YÜKSELDİ, USDT TEKRAR 3. SIRADA

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,654.14 ve 2,797.82 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.74 artışla 2,781.05 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 21.00 ve piyasa hacmi de 324 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.0 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de yaklaşık 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalarda alım ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca 17 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 671 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki konumunu korudu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,297 kripto para biriminin işlem gördüğü 383 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.9'unu Bitcoin, yüzde 19.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar dolar düzeyindeydi.

Bitcoin'deki yükseliş Elon Musk'ın 'kalbini kırdı'Bitcoin'deki yükseliş Elon Musk'ın 'kalbini kırdı'

BITCOIN YASAL PARA PİRİMİ OLUYOR

Bitcoin'i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Önümüzdeki hafta bizzat Bitcoin’i El Salvador’da yasal ve dolaşımdaki para birimi haline getirecek bir yasa tasarısını Kongre’ye göndereceğim. Kısa vadede bu kararın ülkenin istihdamına olumlu etki edeceğini ve binlerce kişiye finansal erişimi sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

İLK ÜLKE OLACAK

Bukele'nin planı Kongre tarafından desteklenirse, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak ve böylece Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları'yla birlikte kullanılacak.

Bukele'ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracak.

Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), çoğu kripto para firmasının kara para aklamayı önlemek gibi çeşitli kriterleri karşılamadığını, bu nedenle birçok kripto para firmasının kuruma yaptığı başvuruyu geri çektiğini bildirdi.

Birleşik Krallık'ta kripto para hizmetleri sunan firmaların FCA’ya kayıt yaptırması gerekiyor. Daha önce 9 Temmuz olarak açıklanan kayıt işlemleri için belirlenen son tarih, 31 Mart 2022’ye uzatıldı.

FCA’dan Ocak ayında yapılan açıklamada, kripto paralara yatırım yapmanın yüksek risk barındırdığı uyarısını yapılmış ve bu alana yatırım yapan kişilerin tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiğine dikkat çekilmişti.

370f88487bd14e98374964161a754abf

df40ca2e79cdafe5bbf39a6da1c44154

2bb47ffbbd7ba46436b5b9cc4e1c801e

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
6 Haziran kripto para piyasası6 Haziran kripto para piyasası
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Parası olan alıyor gariban da seyrediyor keşke zamanında bende alsam diye...
zamanında aldığımı satmamış olsaydım multitrilyonerdim
Kripto para almayı bu kadar teşvik etmenin anlamı nedir? Müslüman bir ülkede faiz haram, peki kripto parayla elde edilen yüksek kârlar helâl mi? emeksiz kazanılan her ne ise o haramdır, hakkın dışındadır. 1000 lira yatırıp 10 katı para kazanma hırsı ancak kumarla izah edilebilir.

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor!

Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor!

Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Deniz araçları sahiplerine kötü haber!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.