Trump'ın ardından Melania da coin çıkardı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Donald Trump'ın ardından Melania Trump da Solana ağı üzerinde kendi coin’ini piyasaya sürdü! $MELANIA, saatler içinde $10 milyar piyasa değerini geçti! Kullanıcılar, ağın bu yoğunluğu kaldıramaması ve işlem yapmanın zorlaşması sebebiyle Solana’yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Jupiter, $TRUMP token lansmanında MeteoraAG ekibiyle iş birliği yaparak kripto tarihindeki en büyük lansmanlardan birine imza attı. Jupiter API'leriyle desteklenen süreç, platform genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve ekosistem için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Trump’ın World Liberty Financial çoklu imza cüzdanı, son 24 saat içinde WorldLiberty.eth, trumpcoin.eth, erictrump.eth ve barrontrump.eth ENS domain adlarını satın aldı!

Hyperliquid, topluluk talebi üzerine $TRUMP token'ı listeleyerek 3x kaldıraçla long veya short pozisyon açılabileceğini açıkladı!

Solana tabanlı kripto para cüzdanı Phantom, Sequoia Capital ve Paradigm liderliğindeki Seri C turunda $150 milyon yatırım alarak değerlemesini $3 milyara çıkardı.

TRUMP'I EKLEDİ

Coinbase, listelemeyi planladığı kripto paralara $TRUMP’ı da eklediğini duyurdu!

Popüler blokzincir köprüleme platformlarından Orbiter Finance, yerel token’i olacak olan OBT’yi $10 milyar toplam arzla Ethereum, Arbitrum ve Base ağlarında başlatıyor!

BİNANCE LİSTESİNE ALDI

Binance, Donald Trump’ın resmi hesabından paylaşmasının ardından hızla büyüyen $TRUMP coin’i listeledi!

Bitcoin madencisi MARA, Başkan Trump'ın portresini yaklaşan yemin törenini onurlandırmak için bir BTC bloğuna yerleştirdi!

38 MİLYON DOLAR PARA CEZASI VERDİ

SEC, risk sermayesi şirketi Digital Currency Group’u yatırımcı dolandırıcılığı ile suçladı ve şirkete $38 milyon para cezası verdi!

Ethereum’un kurucusu Vitalik, bir Milady NFT satın alarak X'teki profil fotoğrafını buna çevirdi. Vitalik, Ethereum Vakfı liderliğinde değişiklik yapılacağını duyurdu ve Ethereum'un tarafsızlığını korumak için regülatif lobi faaliyetlerine de katılmayacaklarını açıkladı.

*ENS: Ethereum Name Service (ENS), Ethereum’daki merkeziyetsiz bir adlandırma sistemidir. Amacı, karmaşık cüzdan adreslerini kolay hatırlanabilir basit isimlerle değiştirerek kripto işlemlerini daha kullanıcı dostu hale getirmektir. Örneğin, uzun bir adres yazmak yerine sadece "baris.eth" yazarak işlem yapabilirsiniz.

Kaynak: Fintables