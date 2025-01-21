FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Trump'ın ardından Melania da coin çıkardı! Eleştiri yağmuruna tutuldu
Fintables

Trump'ın ardından Melania da coin çıkardı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.01.2025 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump'ın piyasaya yeni bir coin sürmesinin ardından eşi Melania Trump da yeni bir coin çıkardı. Solana ağı üzerinden coin çıkartılmasına ise kullanıcılar tepki gösterdi. İşte kriptoda yeni gelişmeler...

Trump'ın ardından Melania da coin çıkardı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Donald Trump'ın ardından Melania Trump da Solana ağı üzerinde kendi coin’ini piyasaya sürdü! $MELANIA, saatler içinde $10 milyar piyasa değerini geçti! Kullanıcılar, ağın bu yoğunluğu kaldıramaması ve işlem yapmanın zorlaşması sebebiyle Solana’yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Jupiter, $TRUMP token lansmanında MeteoraAG ekibiyle iş birliği yaparak kripto tarihindeki en büyük lansmanlardan birine imza attı. Jupiter API'leriyle desteklenen süreç, platform genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve ekosistem için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Trump’ın World Liberty Financial çoklu imza cüzdanı, son 24 saat içinde WorldLiberty.eth, trumpcoin.eth, erictrump.eth ve barrontrump.eth ENS domain adlarını satın aldı!

Hyperliquid, topluluk talebi üzerine $TRUMP token'ı listeleyerek 3x kaldıraçla long veya short pozisyon açılabileceğini açıkladı!
Solana tabanlı kripto para cüzdanı Phantom, Sequoia Capital ve Paradigm liderliğindeki Seri C turunda $150 milyon yatırım alarak değerlemesini $3 milyara çıkardı.

thumbs_b_c_518a04fd27b45737106ee696251fb4fb

TRUMP'I EKLEDİ

Coinbase, listelemeyi planladığı kripto paralara $TRUMP’ı da eklediğini duyurdu!
Popüler blokzincir köprüleme platformlarından Orbiter Finance, yerel token’i olacak olan OBT’yi $10 milyar toplam arzla Ethereum, Arbitrum ve Base ağlarında başlatıyor!

MELANİA TRUMP

BİNANCE LİSTESİNE ALDI

Binance, Donald Trump’ın resmi hesabından paylaşmasının ardından hızla büyüyen $TRUMP coin’i listeledi!
Bitcoin madencisi MARA, Başkan Trump'ın portresini yaklaşan yemin törenini onurlandırmak için bir BTC bloğuna yerleştirdi!

iStock-1008861200

38 MİLYON DOLAR PARA CEZASI VERDİ

SEC, risk sermayesi şirketi Digital Currency Group’u yatırımcı dolandırıcılığı ile suçladı ve şirkete $38 milyon para cezası verdi!
Ethereum’un kurucusu Vitalik, bir Milady NFT satın alarak X'teki profil fotoğrafını buna çevirdi. Vitalik, Ethereum Vakfı liderliğinde değişiklik yapılacağını duyurdu ve Ethereum'un tarafsızlığını korumak için regülatif lobi faaliyetlerine de katılmayacaklarını açıkladı.

*ENS: Ethereum Name Service (ENS), Ethereum’daki merkeziyetsiz bir adlandırma sistemidir. Amacı, karmaşık cüzdan adreslerini kolay hatırlanabilir basit isimlerle değiştirerek kripto işlemlerini daha kullanıcı dostu hale getirmektir. Örneğin, uzun bir adres yazmak yerine sadece "baris.eth" yazarak işlem yapabilirsiniz.
Kaynak: Fintables

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fintables Fintables içerikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen ve AK Partili Mehmet Güler'e ulaşılamıyor! Aileleriyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen ve AK Partili Mehmet Güler'e ulaşılamıyor! Aileleriyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi

Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi

Fast food devinin şubeleri bir bir kapanmaya başladı!

Fast food devinin şubeleri bir bir kapanmaya başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.