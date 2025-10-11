Trump'ın Çin hamlesi kriptoda düşüş altında yükseliş getirdi! Bir cümlesiyle çöktü

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu. Trump’ın bu son hamlesi ile birlikte kripto para birimi Bitcoin‘de bir düşüş daha yaşandı. Kısa sürede 113 bin dolara kadar düşen BTC, tüm altcoin‘leri de kötü etkiledi.

Trump, Çin'e yüzde 100 ek tarife çıkışı piyasalarda dikkat çeken bir hareket yarattı. ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti. Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, şunları kaydetti:

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

Trump'ın bu açıklamaları sonrası, kripto para sektörünün ve geleneksel finans piyasalarının gündemine ABD'nin Çin'e uygulayacağı gümrük tarifesi yerleşti.

KRİPTO PARA PİYASASINDA 300 MİLYAR DOLARLIK ÇÖKÜŞ

Trump'ın Çin hamlesi piyasalarda düşüş getirdi. Trump’ın son hamlesi ile beraber kripto para birimi Bitcoin'de (BTC) bir düşüş daha oldu. Kısa süre içinde 113 bin dolara kadar düşen BTC, tüm altcoin'leri kötü etkiledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Spectator Index'ten elde edilen bilgilere göre, kripto para piyasasının toplam değeri 300 milyar doların üzerinde düşüş yaşadı.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Trump'ın bu hamlesi kriptoyu kötü etkilerken altını ise yükselişe geçirdi. Altın fiyatlarında, Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun Gazze’de ateşkesin devreye girmesiyle yatışacağına dair iyimserliklerle altın fiyatlarında geri çekilmeler görülmüştü. Trump'ın Çin hamlesiyle birlikte altında yeniden yükseliş görüldü. Ons altın yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Ons altın 4018 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...