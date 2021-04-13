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Türkiye’de ilk oldu! Kripto paraya haciz geldi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 13.04.2021 13:55 | Son Güncelleme

Kripto paraya haciz kararı İstanbul 14. İcra Dairesi’nden geldi. Türkiye'de ilk defa kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Peki bu nasıl oldu? Detaylar CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberinde.

Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi kripto para borsasında yatırım yapıyor. İlk defa bir kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Peki icra dairelerinde elle tutulamayan, gözle görülemeyen paranın tahsili nasıl gerçekleşecek?

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KRİPTO PARAYA HACİZ GELDİ

Konuyla ilgili konuşan Avukat Tevfik Kerem Bilen, “Şu anda hukukumuzda bununla ilgili bir düzenlenme yok. Fakat icra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa elektronik cüzdan verilirse bu mümkün olur kanaatindeyim. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi.

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PEKİ KRİPTO PARA DEĞER KAYBEDERSE?

Bu paranın icra dairesine ödeneceği zamanki değeri tartışma konusu. Diyelim ki müvekkilim icra dairesine bu parayı ödedi. Bloke kalktığında ya bu paranın değeri o günkü değerinden düşmüş olursa aradaki zararı kim karşılayacak? Buradaki tartışma konusu bu.”

Zararı kim karşılayacak? Kripto para borsası mı, alacaklı mı, icra müdürlüğü mü? Bunların hepsi kripto paralara karşı yasal düzenleme söz konusu olmadığı için tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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