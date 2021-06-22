Yatırımcılar dikkat! Bitcoin 30 bin doların altına düştü

Bitcoin Çin'de kripto varlıklarla yapılan işlemler üzerindeki yasaklamaların sıkılaşmasının etkisiyle yaklaşık beş aydır ilk kez 30,000 doların altına geriledi.

OCAK AYINDAKİ SEVİYEDE

Bitcoin %6.4 düşüşle 27 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 29,614 dolara geriledikten sonra %4.2 ekside bulunuyor.

DEV BANKADAN 'YASAKLAMA' KARARI

İngiliz The Times’ın haberine göre İngiltere’de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor. Banka tarafından yapılan araştırmalar sonucundan 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşteri sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldı. Bu süreçte banka Binance ile iletişime geçti fakat karşılık bulamadı.

Kaynak: Reuters



