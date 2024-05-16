FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Yatırımcıları ilgilendiren düzenleme bugün Meclis'e geliyor! İlk kez tanımlanacak, o işlemler yasaklanacak!

Yatırımcıları ilgilendiren düzenleme bugün Meclis'e geliyor! İlk kez tanımlanacak, o işlemler yasaklanacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 14:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclis'ine geliyor. Kripto para ilk kez tanımlanacak, Sermaye Piyasaları Kurumu'na yetki verilecek. İşte ayrıntılar...

Yatırımcıları ilgilendiren düzenleme bugün Meclis'e geliyor! İlk kez tanımlanacak, o işlemler yasaklanacak!

Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanunun ayrıntılarına ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak. Düzenlemeyle birlikte kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak.

iStock-908633080 (1)

İLK KEZ TANIMLANACAK

NTV'de yer alan habere göre, Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek.

Kripto paralarla ilgili tüm transferler kayıt altında olacak.

B

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANIYOR

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor.

B2

İZİN ALMAYANLARA CEZA

Yasa taslağında “izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı” suçu da tanımlanıyor. SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TCMB döviz rezervleri 7,55 milyar dolar arttıTCMB döviz rezervleri 7,55 milyar dolar arttı
Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon Euro'luk krediDünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon Euro'luk kredi
3 ayın en hızlı düşüşü kaydedildi!3 ayın en hızlı düşüşü kaydedildi!
Anahtar Kelimeler:
Kripto para düzenleme meclis
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Akaryakıt şirketlerinden 'tek fiyat'a tepki

Akaryakıt şirketlerinden 'tek fiyat'a tepki

Altın fiyatlarında hareketlilik! Uzman isim, 'Altın piyasası için sürpriz açıklamalar gelebilir' dedi, uyardı

Altın fiyatlarında hareketlilik! Uzman isim, 'Altın piyasası için sürpriz açıklamalar gelebilir' dedi, uyardı

Konut fiyatlarında tablo değişti!

Konut fiyatlarında tablo değişti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.