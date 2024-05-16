Yatırımcıları ilgilendiren düzenleme bugün Meclis'e geliyor! İlk kez tanımlanacak, o işlemler yasaklanacak!

Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanunun ayrıntılarına ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak. Düzenlemeyle birlikte kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak.

İLK KEZ TANIMLANACAK

NTV'de yer alan habere göre, Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek.

Kripto paralarla ilgili tüm transferler kayıt altında olacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANIYOR

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor.

İZİN ALMAYANLARA CEZA

Yasa taslağında “izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı” suçu da tanımlanıyor. SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.





