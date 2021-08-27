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Yatırımcıları sevindiren açıklama! Bir ülke daha kripto paraları tanıyor

27.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador'un başlattığı kripto para tanıma işlemine Küba da katıldı. Yapılan açıklamaya göre, Güney Amerika ülkesi Küba, kripto paraların tanınmasına yönelik olarak adımlar atmaya başlayacak ve ödemelerde kullanılmasını sağlayacak.

Yatırımcıları sevindiren açıklama! Bir ülke daha kripto paraları tanıyor

Kripto parayı resmi para yaparak bir yeniliğe imza atan El Salvador'un ardından, Güney Amerika ülkesi Küba'da çalışmalara başladı. Küba hükümeti, yeni düzenlemeler yaparak, kripto paraların ödemelerde kullanılmasını sağlayacak.

MERKEZ BANKASI KURALLARI BELİRLEYECEK

Küba hükümetinin Resmi Gazete'de yayınladığı kararına göre, Küba Merkez Bankası, hangi kripto paraların tanınacağı konusunda kuralları belirleyecek ve ilgili hizmetleri sağlayanlara nasıl ruhsat vereceğinin kararını verecek.

Regülatör konumunda olacak Küba bundan sonraki süreçlerde ödeme sistemlerinde kripto paraları kullanabilecek.

Merkez Bankası'nın "sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle" kripto para birimlerinin kullanımına izin verebileceği belirtilen kararda, devletin operasyonların kontrol edildiğini garanti etmesi gerektiği de bildirildi.

TRUMP, KRİPTO PARALARA İLGİYİ ARTIRMIŞTI

Eski ABD Başkanı Trump'ın Küba'ya karşı ağır ambargolar nedeniyle ülkede kripto paralara olan ilgi artmış ve popüler olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Küba Kripto para
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