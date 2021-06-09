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Yatırımcıları sevindiren onay! Bitcoin ulusal para birimi kabul edildi

09.06.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Yatırımcıları sevindiren onay! Bitcoin ulusal para birimi kabul edildi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili yasal düzenleme, Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile kabul edildi. Böylece, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

Yasada, bitcoin'in herhangi bir işlemde sınırsız bir şekilde kullanılabileceği, kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine getirmekte sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.

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SİSTEMDE OLACAK KİŞİ SAYISI ARTACAK

Devlet Başkanı Bukele, hafta başında Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada sisteme dahil olacak kişi sayısının artacağını belirterek, "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.

Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi.

Kaynak: DHA

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