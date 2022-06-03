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Yatırımcısı şokta! Bitcoin ve kripto paralarda piyasası mayıs ayında 130 milyon dolar değer kaybetti

03.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto paralarda piyasası, mayıs ayında130 milyon dolar değer kaybederek 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Son günlerde Cardano, Solana, Polkadot, Bitcoin ve Avalanche gibi kripto para birimlerinde görülen artışlar ise haziran ayına yönelik umutları artırdı.

Yatırımcısı şokta! Bitcoin ve kripto paralarda piyasası mayıs ayında 130 milyon dolar değer kaybetti

Mayıs ayını düşüşlerle kapatan kripto para birimleri, haziran ayına toparlanmayla başladı. Geçtiğimiz ay, CoinMarketCap'te ilk sıralarda yer alan Bitcoin, Ethereum, Tether gibi kripto para birimlerindeki düşüşlerle, piyasanın tamamı 130 milyon dolar değer kaybederek 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'in birim fiyatı 30 bin doların altına düşerek, Kasım 2021’deki seviyelerine kıyasla yarı yarıya değer kaybetti. Mayıs ayının son günlerinde ise yüzde 4’ün üzerinde değer kazanan kripto paralar, 1,25 trilyon dolarlık pazar hacmine ulaşarak toparlanma eğilimi gösterdi. Belirli dönemlerde düşüş ve zirve döngüleri yaşandığı bilinen kripto paralardaki kayıpların sebeplerine ve piyasanın geleceğine ilişkin ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı.

Kripto para piyasasındaki hareketle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Turkex’in Kurucusu Enes Türküm Yüksel, “Küresel enflasyon sebebiyle merkez bankaları ya faiz artırımına gidiyor ya da bu önlemi değerlendiriyor. Güncel dalgalanmaların en büyük sebebi bu gibi görünüyor. Yine de haziran ayının umutlu başladığını söyleyebiliriz. İyileşme belirtileri gösteren kripto paralar arasında Cardano, Solana, Polkadot, Bitcoin, Avalanche gibi birimler yer alıyor” dedi.

“KURUMSAL YATIRIMCILARIN İLGİSİNİN AZALDIĞINA DAİR YORUMLAR VAR”

Dijital varlık yöneticisi CoinShares’in raporunda, nisan-mayıs döneminde arka arkaya 4 hafta boyunca kripto para fonlarından çıkış trendi izlendiğine dikkat çekildiğini belirten Enes Türküm Yüksel, “Raporda, tarihsel olarak bakıldığında aşırı fiyat zayıflığının yatırım aktivitelerini çoğalttığı görülse de bu dalgalanmada benzer bir eğilim gözlemlenmediği belirtiliyor. Kripto paraların daha ana akım bir yatırım aracı olarak benimsenmesinin beklenenden daha uzun sürdüğüne, bunun da kurumsal yatırımcıları gözlemci pozisyonuna çektiğine dair yorumlar var. Yine de dalgalanmaların kripto paraların doğasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Bitcoin’in 2009’dan bu yana sekizinci kez kısa bir sürede rekor seviyelerinin yarısına indiği biliniyor. Bir başka büyük düşüş de Çin’in kripto para madenciliğini yasakladığı Temmuz 2021’de gerçekleşmişti. Son göstergeler, bir çıkış yolu bulunabildiğine işaret ediyor” diye konuştu.

“VERİLER DÜŞÜŞ DÖNGÜSÜNÜN SONUNA GELİNDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Benzer hareketliliklerin ve değer kayıplarının Avrupa, Asya ve ABD borsalarında da görüldüğüne dikkat çeken Türkex’in Kurucusu Enes Türküm Yüksel, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Mayıs ayı yalnızca kripto paralar için değil, küresel piyasalar için de hareketli geçti. Nikkei, FTSE 100, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gibi birçok borsada kayıplar görüldü. Ayrıca Meta, Robinhood, Getir, Uber gibi şirketler işe alma hızlarını azaltacaklarını, işgücünde daralmaya gideceklerini duyurdu. Paylaşımlı araç şirketi Uber’ın CEO’su Dara Khosrowshahi yaşananları ‘sismik bir değişim’ olarak yorumladı. Ukrayna'daki gerilim ve Çin'deki henüz hafifleyen kısıtlamalar gibi krizlerle tetiklenen belirsizliklerin hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıları kemer sıkma politikalarına ve daha istikrarlı yatırım araçlarına yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Tüm endişelere rağmen birkaç gündür kripto paralarda düşüş döngüsünün sonuna gelindiğine dair veriler görüyoruz.” (DHA)

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