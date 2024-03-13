Yükseliş hız kesmedi: Bitcoin'den yeni rekor!

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3'e yakın yükselişle 73 bin doları aştı. Ethereum, 4 bin 100 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin, gün içerisinde en yüksek 73 bin 660 doları gördü. Ethereum, 4 bin 94 dolar civarına kadar çıktı. Kripto piyasasına para girişleri de devam etti. Toplam piyasa hacmi 2,77 trilyon doları gördü.

NTV'de yer alan habere göre, diğer taraftan spot Bitcoin ETF'lerine girişler hız kesmedi. BitMEX Research verilerine göre 12 Mart'ta net spot bitcoin ETF girişleri 1 milyar doların üzerine çıktı. Blackrock'un ETF ürünü, 849 milyon dolarlık rekor giriş gördü.







